Підприємець відшкодував 14,4 млн грн несплачених податків із продажу корейської косметики

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Підприємець, який продавав косметику преміальних корейських брендів через інтернет-магазини, не задекларував понад 39 млн грн доходу.

Через це державний бюджет недоотримав понад 14,4 млн грн податків.

За даними слідства, особі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час розслідування підприємець повністю відшкодував завдані державі збитки.

Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням несплачених податків.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Волинської обласної прокуратури забезпечили надходження до державного бюджету майже 4,7 млн грн несплачених податків від жителя області. Ще 100 тисяч гривень чоловік добровільно перерахував на потреби Сил оборони України.

До бюджету повернули понад 27 млн грн несплачених податків.

З початку 2026 року державі повернуто 1,6 млрд грн несплачених податків.

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