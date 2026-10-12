Підприємствам можуть скоротити квоти на бронювання: юрист пояснив наслідки

Запропоновані зміни до системи бронювання військовозобов’язаних можуть суттєво зменшити кількість працівників, яких підприємства зможуть забронювати від мобілізації.

Наразі підприємства, які мають право бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, можуть враховувати в загальній чисельності штату людей, які вже мають відстрочку на інших законних підставах. Зокрема, йдеться про батьків трьох дітей та опікунів людей з інвалідністю. За запропонованою моделлю таких працівників планують виключити з розрахунку.

Наприклад, якщо на підприємстві працюють 100 людей, 20 із яких уже мають відстрочку, зараз ліміт у 50% може розраховуватися від загальної кількості працівників. Це дає змогу претендувати на 50 бронювань. Після зміни правил розрахункова база становитиме 80 осіб, тому за квоти у 50% підприємство зможе забронювати максимум 40 працівників.

Таким чином, прийняття на роботу людини, яка вже не підлягає мобілізації на законних підставах, більше не збільшуватиме кількість доступних бронювань для інших співробітників.

Окремі питання виникають щодо планів скоротити квоти на бронювання працівників підприємств теплопостачання, водопостачання та сфери управління побутовими відходами з 75% до 60%. За словами адвоката Ростислава Кравця, у такому разі постає питання, як ці організації забезпечуватимуть безперебійну роботу, якщо частина необхідних фахівців втратить можливість отримати бронювання.

Наслідки залежатимуть від того, чи поширюватимуться нові правила на вже оформлені бронювання та які винятки передбачать для підприємств, що забезпечують роботу критичної інфраструктури, зазначив адвокат.

Ще одна запропонована зміна передбачає створення Координаційного центру при Кабінеті міністрів. Він братиме участь у визначенні статусу критично важливих підприємств і погодженні бронювання працівників.

Ростислав Кравець вважає, що передача додаткових повноважень новому органу викликає питання щодо прозорості процедури. На його думку, без чіткого механізму контролю централізація ухвалення рішень може не усунути зловживання, а створити нові корупційні ризики.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець у коментарі українській інтернет-газеті «Страна».