Пік метеорного потоку Оріоніди: коли українці зможуть побачити зорепад у жовтні

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У ніч проти 22 жовтня 2026 року українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди. За сприятливих погодних умов та ідеальної видимості на небі можна буде побачити від 10 до 20 метеорів на годину.

Щороку метеорний потік Оріоніди активний із 2 жовтня до 7 листопада, а найбільша кількість метеорів очікується саме в ніч проти 22 жовтня.

Оріоніди виникають, коли Земля проходить крізь хмару уламків льоду та пилу, залишених кометою 1P/Галлея, відомою також як комета Галлея. Частинки потрапляють в атмосферу Землі та згорають, утворюючи яскраві смуги світла на нічному небі.

Метеори Оріонід належать до найшвидших серед усіх метеорних потоків. Це пояснюється тим, що Земля перетинає потік частинок комети Галлея майже «лоб у лоб».

За даними NASA, Оріоніди рухаються небом зі швидкістю 66 кілометрів на секунду. Це лише на 5 км/с повільніше, ніж метеори потоку Леоніди, які належать до найшвидших.

Спостерігати за Оріонідами можуть жителі як Північної, так і Південної півкулі, якщо погодні умови сприятимуть видимості.

Метеорні потоки зазвичай називають на честь сузір’їв, з боку яких, здається, вилітають метеори. Цю ділянку неба називають радіантом. Радіант Оріонід розташований приблизно в напрямку сузір’я Оріона, тому потік і отримав таку назву.

Оріон лежить на небесному екваторі та видимий у всьому світі, що дає змогу спостерігати за метеорним потоком у різних регіонах планети.

Про це повідомляє Space.com.

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