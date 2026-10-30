0:00 / 0:00

Голова Національного банку України Андрій Пишний задекларував разовий видаток у розмірі 176 765 гривень, пов’язаний із правочином щодо рухомого майна в Катарі.

Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані посадовець подав до НАЗК 28 жовтня 2026 року. У ньому зазначено, що операція відбулася 20 жовтня, а її вид — «купівля-продаж (міна)». Предметом правочину вказане рухоме майно, країною здійснення видатку Катар.

Йдеться про майно, яке можна переміщувати. Наприклад, транспортний засіб: автомобіль чи яхта. Може, й значно скромніша покупка, щоб залишатися в тренді — електросамокат, а чому б і ні.

На жаль, декларація не дає можливості встановити, що саме стало предметом угоди. Ба більше, формулювання «купівля-продаж (міна)» не дозволяє також впевнено сказати чи Пишний придбав майно, продав його або обміняв. У разі міни задекларована сума може відображати вартість майна, переданого в обмін, а не обов’язково гроші, сплачені за покупку.

Залишається невідомим, що саме голова НБУ придбав, продав або обміняв у Катарі. У декларації є сума, дата та країна правочину, але немає головної деталі, назви самого майна. Тож хай це буде самокат.

Нагадаємо, 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

У Національному банку 21 жовтня спростували чутки про те, що Андрій Пишний подав у відставку з посади голови регулятора.

Згодом, Андрій Пишний прокоментував: під час обшуків не виявили жодних матеріалів чи фактів, які б свідчили про вчинення правопорушень головою Національного банку або іншими службовцями установи.

Читай нас у