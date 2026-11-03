Пішов із життя один із засновників сучасної Української держави Андрій Печеров

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Помер народний депутат України I скликання Андрій Печеров, якого називають одним із засновників сучасної Української держави. Упродовж багатьох років він займався державною та політичною діяльністю. Подробиці та обставини смерті наразі не повідомляються.

«З сумом повідомляємо про смерть народного депутата України I скликання, засновника сучасної держави Україна Андрія Печерова. Щирі співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Андрія Васильовича. Вічна пам’ять», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Верховній Раді Андрій Печеров очолював Комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін. Упродовж багатьох років він займався державною та політичною діяльністю. Обіймав посаду голови виконкому Одеської обласної Ради, працював радником посольства України в Республіці Молдова.

Що відомо про Печерова?

Народився 13 грудня 1937 року в с. Вишневе Котовського району, Одеської обл.

1951 р. – студент Ананьївського технікуму механізації сільського господарства Одеська обл.

1955 р. – студент Української академії сільськогосподарських наук.

1960 р. – механік відділення, головний інженер радгоспу «Семиполковський» Броварського району Київської обл.

1964 р. – старший інженер відділу механізації Бориспільського спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів.

1966 р. – начальник відділу механізації, головний інженер Дарницького спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів.

1971 р. – перший заступник голови Київського обласного виробничого об'єднання «Сільгосптехніка».

1978 р. – перший заступник голови Київського обласного виробничого об'єднання по виробничо-технічному забезпеченню сільського господарства Держкомсільгосптехніки УРСР.

1979 р. – начальник управління сільського господарства Київського облвиконкому.

1982 р. – слухач Академії народного господарства при Раді міністрів СРСР.

1984 р. – заступник завідуючого відділом сільського господарства і харчової промисловості Одеського ОК КПУ.

1985 р. – заступник голови облвиконкому, голова планової комісії, голова виконкому Одеської обласної Ради.

1990 р. – голова республіканського ВО по агрохімічному забезпеченню сільського господарства «Укрсільгоспхімія».

Член КПРС з 1964 року, кандидат в члени ЦК КПУ, член ОК КПУ, член бюро Одеського ОК КПУ, делегат XXVII з'їзду КПРС, XXVII з'їзду КПУ, XIX Всесоюзної партконференції КПРС; депутат ВР УРСР XI скликання, обласної Ради; член ради колгоспів СРСР.

4 березня 1990 був обраний народним депутатом України. Входив до групи «За радянську суверенну Україну». Зокрема, був головою Комісії Ради України з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

До того ж був кандидатом у народні депутати України Верховної Ради XIII скликання. Нагороджений орденами Трудового червоного прапора, «Знак Пошани».

Про це повідомляється з посиланням на Верховну Раду.

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