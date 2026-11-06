Після 27 ракетних ударів Метінвест готується відновити два металургійні комбінати

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Гірничо-металургійна група «Метінвест» планує відновити виробничі потужності «Запоріжсталі» та «Каметсталі», які зазнали значних пошкоджень унаслідок російських обстрілів. Після завершення відновлювальних робіт компанія має намір поступово нарощувати обсяги виробництва та повертати продукцію підприємств на зовнішні ринки.

За словами генерального директора групи Юрія Риженкова, за останні три місяці російські війська атакували “Запоріжсталь” і “Каметсталь” 27 балістичними ракетами. Через значні пошкодження повернути підприємства до звичного режиму роботи наразі неможливо.

На комбінатах тривають відновлювальні роботи. Одним із головних завдань компанії Риженков назвав збереження трудових колективів та фахівців, необхідних для подальшого відновлення виробництва.

Паралельно “Метінвест” шукає внутрішні резерви, оптимізує бізнес-процеси, скорочує адміністративні витрати та перебудовує логістику.

Компанія також працює з українською владою та європейськими партнерами над створенням фонду для відновлення виробництва після російських ударів. Окремо з Єврокомісією обговорюється можливість пом’якшення торговельних обмежень для української металопродукції.

Великі інвестиції відкладають

Основним завданням на найближчий період у компанії називають повернення пошкоджених підприємств до роботи.

“Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробничий потенціал “Запоріжсталі” й “Каметсталі” після обстрілів, повернути комбінати до повноцінної роботи й поступово нарощувати виробництво”, — заявив Риженков.

Водночас масштабні інвестиції у модернізацію підприємств компанія поки відкладає. Значну частину ресурсів доводиться спрямовувати на ліквідацію наслідків атак, ремонт та підтримання наявних виробничих потужностей.

Про це інформується з посиланням на повідомлення “Метінвесту”.

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