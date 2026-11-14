Після атаки росіян на обʼєкт ДТЕК на Одещині майже 50 тисяч будинків без світла

Вранці 14 листопада російські війська повторно завдали удару по об’єкту ДТЕК на Одещині. Внаслідок атаки майже 50 тисяч родин залишилися без електропостачання.



Про чергову атаку повідомляє ДТЕК.

У компанії зазначили, що цей енергетичний обʼєкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу.

Вранці 14 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на півночі області.

«Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Розбираємо завали та ремонтуємо пошкоджене. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю», — сказанно у повідомленні.

Нагадаємо, що з ранку 14 листопада Київ перебуває під атакою російських дронів. Станом на 09:04 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.