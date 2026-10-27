Після шторму на Одещині знову виявили олію на узбережжі нацпарку

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області після шторму знову виявили рослинну олію. Вона потрапила в Чорне море після російського удару по порту Чорноморська у квітні 2026 року. За оцінкою еколога Івана Русєва, станом на вечір 26 жовтня площа забруднення сягнула близько 100 тисяч квадратних метрів.

Про повторне забруднення узбережжя 27 жовтня повідомив еколог і співробітник нацпарку Іван Русєв. За його словами, після сильного східного вітру та шторму 26 жовтня залишки олії знову з’явилися на пляжах і піщаних берегах у різних частинах заповідної території. «Олія продовжує забруднювати піщаний пересип у Національному природному парку «Тузлівські лимани», зокрема і його заповідну зону», — зазначив Русєв.

Під час обстеження фахівці виявили забруднені ділянки на узбережжі. Спочатку їхня загальна площа становила близько 10 тисяч квадратних метрів. Однак до вечора того самого дня забруднення поширилося значно далі й охопило, за оцінкою еколога, приблизно 100 тисяч квадратних метрів. Ідеться про піщаний пересип — вузьку смугу суші, яка відділяє морську воду від лиманів. Ця територія важлива для місцевих природних комплексів, адже тут живуть різні дрібні організми, від яких залежить стан усієї екосистеми.

Як олія потрапила в море

Забруднення пов’язують із російським ударом по порту Чорноморська 26 квітня 2026 року. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено резервуар із соняшниковою олією, частина якої потрапила у воду. За даними, які раніше наводили екологи, у морське середовище могло вилитися близько 6,5 тисячі тонн олії.

undefined

Після аварії забруднення не зникло повністю. Частина олії осіла на морському дні, а інші залишки продовжили переміщуватися водою. Згодом їх почало виносити на узбережжя, зокрема на територію «Тузлівських лиманів», яка розташована далеко від місця витоку.

Шторми сприяють повторній появі забруднення. Сильні хвилі піднімають залишки олії з мілководдя та морського дна, після чого вони знову потрапляють у воду й осідають на берегах. Тому навіть після тривалого періоду, коли пляжі здаються чистими, новий шторм може принести на них забруднення.

Як олія впливає на природу

За словами Русєва, рослинна олія шкодить дрібним організмам, які живуть у піску та на морському дні. Вона може проникати між піщинками й порушувати умови, необхідні для життя мікроорганізмів та інших мешканців прибережної зони.

Особливу небезпеку становить вплив на мікробіоценози — природні угруповання мікроорганізмів, які взаємодіють між собою та з навколишнім середовищем. Вони беруть участь у природних процесах і допомагають підтримувати баланс екосистеми. Коли такі угруповання зазнають негативного впливу, це може позначитися й на інших організмах, які залежать від них.

Забруднення також загрожує водним мешканцям і біорізноманіттю прибережної території. Раніше екологи вже повідомляли про загиблих морських організмів на узбережжі після забруднення олією. Водночас масштаби впливу кожного нового викиду потребують окремого спостереження.

Забруднення може повертатися знову

Повторна поява олії після шторму свідчить, що наслідки квітневого витоку досі залишаються помітними. Забруднювальна речовина може накопичуватися на дні, ховатися під шарами піску й знову виходити на поверхню під час сильного хвилювання моря. Через це очищення узбережжя ускладнюється: навіть якщо певна ділянка тимчасово виглядає чистою, це не означає, що забруднення повністю зникло. Екологам доводиться повторно обстежувати берег і стежити за змінами після штормів.

Національний природний парк «Тузлівські лимани» є важливою природоохоронною територією Одещини. Тривале забруднення його узбережжя створює додаткове навантаження на морські та прибережні екосистеми. Тому фахівці продовжують фіксувати нові випадки появи олії, оцінювати масштаби забруднення та його можливі наслідки для природи. Про повторне забруднення узбережжя 27 жовтня повідомив у Фейсбуці еколог Іван Русєв.

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на півдні Одеської області частина водойм набула червоного та рожевого забарвлення. Причиною цього стало масове розмноження мікроорганізмів через високі температури та активне випаровування води.

На узбережжі національного природного парку «Тузлівські лимани» за останній місяць виявили 56 загиблих дельфінів. У парку назвали таку кількість безпрецедентною та пов'язали масову загибель китоподібних із наслідками повномасштабної війни Росії проти України.

Читай нас у