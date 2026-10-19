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Київська клініка естетичної медицини Tryfonova MD після гучного скандалу навколо препарату Biopatid та кримінального провадження змінила назву своєї Instagram-сторінки на VRODLYVA. Водночас опублікований раніше контент нікуди не зник: у відео клініка й досі фігурує під старою назвою Tryfonova MD.

На сторінці змінилася аватарка та назва акаунта, однак у старих відео та їхніх підписах залишається брендування Tryfonova MD. Таким чином, ребрендинг поки виглядає радше як зміна вивіски у соцмережах, тоді як цифровий слід попереднього бренду залишається доступним підписникам.

Все відбулося невдовзі після того, як навколо клініки та її власниці Марії Трифонової спалахнув скандал через Biopatid, препарат для схуднення на основі тирзепатиду. За версією слідства, засіб виготовляли та продавали як лікарський препарат без належної державної реєстрації та контролю якості. У межах кримінального провадження Трифоновій повідомили про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 68 млн грн.

Сама клініка раніше активно використовувала бренд TRYFONOVA MD. На її офіційному сайті й нині вказана назва «Клініка естетичної медицини Tryfonova M.D.», а адреса та контакти відповідають закладу на Набережно-Рибальській, 5 у Києві.

Не змінилася поки й юридична назва компанії, яка стоїть за клінікою. За відкритими даними, ТОВ «ТРИФОНОВА МД» з кодом ЄДРПОУ 43768871 станом на 1 жовтня 2026 року продовжує існувати саме під цією назвою. Її директоркою та власницею зазначена Таїсія Сторожук.

Тож наразі VRODLYVA — це назва Instagram-сторінки, тоді як офіційний сайт і юридична особа продовжують використовувати бренд Tryfonova MD.

При цьому старий контент у соцмережах фактично залишився своєрідним архівом попереднього бренду. На відео, опублікованих до ребрендингу, клініка продовжує називатися Tryfonova MD, а частина матеріалів пов’язана з її колишнім позиціонуванням.

Чи означає зміна назви Instagram-сторінки повноцінний ребрендинг клініки або лише спробу дистанціюватися від назви, яка опинилася в центрі скандалу, наразі невідомо. Представники клініки зміну назви сторінки публічно не пояснювали.

Спроба дистанціюватися від токсичного бренду шляхом «косметичної» зміни назви в соцмережах викликала хвилю обурення в мережі . Користувачі Threads та Instagram звертають увагу на те, що «ребрендинг» виявився недбалим: акаунт змінили, проте посилання на сайт tryfonovamd.com у шапці профілю видалити забули . У соцмережах розгортається дискусія щодо інституту репутації та «культури скасування» в Україні . Дописувачі обурюються, що клініка з підозрою у масштабному фальсифікаті препаратів намагається уникнути відповідальності за допомогою банальної зміни вивіски, та закликають суспільство й клієнтів не ігнорувати подібні кейси .

Нагадаємо, ще зовсім недавно клініка Tryfonova M.D. продовжувала рекламувати свої послуги та приймати звернення клієнтів через месенджери. На сторінці закладу в Instagram опублікували повідомлення, в якому через «тимчасові проблеми» із соцмережею клієнтів просять писати у WhatsApp, Viber або Telegram.

На початку вересня цього року, СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура викрили масштабну схему незаконного виготовлення та продажу по всій Україні фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. За даними слідства, до організованої групи входило понад 70 людей, 27 із них уже повідомили про підозру.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фальсифікований препарат, сировину, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали, готову поліграфію, документи, чорнові записи, телефони та комп’ютерну техніку. Крім того, вилучили кошти в різних валютах на загальну суму майже 15 млн грн, дорогі автомобілі та інше майно.

Оголошення з'явилося після масштабних обшуків, проведених правоохоронцями у межах кримінального провадження щодо незаконного виготовлення та продажу фальсифікованого препарату Biopatid. На сторінці закладу в Instagram опублікували повідомлення, в якому кримінальне провадження визначили, як «тимчасові проблеми» із соцмережею, а клієнтам надалі пропонують альтернативні канали зв’язку.

Крім того, на сторінці клінки продовжують з’являтися рекламні матеріали, як свідчення того, що робота клініки, ймовірно, не припинялася.

Раніше, редакція онлайн-медіа UA.NEWS направила офіційний журналістський запит до Міністерства охорони здоров’я України з проханням надати інформацію про стан ліцензії на медичну практику київської клініки Tryfonova M.D. (ТОВ «БІОПЕЛ СИСТЕМ»), яка фігурує у розслідуванні щодо розповсюдження незареєстрованого препарату для схуднення Biopatid.

У відповідь на журналістський запит, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що не проводили планових чи позапланових перевірок ТОВ «Трифонова МД» та ФОП Марії Трифонової, а також не ухвалювали рішень про зупинення або припинення дії їхніх ліцензій.

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