Після сутичок у Петропавлівській Борщагівці перекриту вулицю охороняє поліція

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У Петропавлівській Борщагівці на Київщині 3 листопада залишається перекритою вулиця біля будинку, де напередодні сталися сутички між місцевими жителями та військовослужбовцями Нацгвардії. Правоохоронці проводять слідчі дії та не пропускають людей на цю ділянку.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного», яка перебуває на місці події.

За її словами, поліція не уточнює, скільки триватимуть слідчі дії. Місцевих жителів на вулицю також не пропускають.

Журналістка поспілкувалася з 13 мешканцями населеного пункту, однак ніхто з них не погодився давати коментарі на камеру. За словами опитаних, вони не знали, що в будинку перебували військовослужбовці.

Один із місцевих жителів розповів, що регулярно бачив військові автомобілі поблизу, однак не знав, куди саме вони прямували. Він пояснив, що через війну присутність військового транспорту в населеному пункті не викликала особливого здивування.

Джерело: Суспільне

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