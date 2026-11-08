Після війни ми із Зеленським нап'ємося до втрати свідомості на вершині Альп — Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, як хотів би відсвяткувати завершення війни разом із президентом України Володимиром Зеленським.

«Піднімемося на вершину Швейцарських Альп та нап'ємося із Зеленським до втрати свідомості — такий наш план», — пожартував Рютте.

За його словами, під час особистих розмов вони із Зеленським обговорюють життя після війни та мріють про час, коли можна буде відпочити без охорони й дронів над головою.

«Сядемо на вершині гори, а я візьму червоне вино. Звучить чудово!» — додав генсек НАТО.

Джерело: ток-шоу за участю Марка Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться укладенням мирної угоди, яка вимагатиме компромісів. На його думку, повна перемога однієї зі сторін є малоймовірною.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Естонії заявив, що Північноатлантичний альянс наразі не фіксує безпосередньої загрози збройного вторгнення рф на територію країн-членів блоку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія продовжує становити серйозну та довгострокову загрозу для Європи. За його словами, країни Альянсу не повинні недооцінювати ці ризики.

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