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Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація з обмеженнями роботи системи Starshield в Україні залишається неврегульованою.

Сєнік зазначив, що чим довше проблема залишається невирішеною, тим більшим стає ризик, що вона поступово зникне з поля зору тих, хто уповноважений її врегулювати.

«Обмеження, накладені на систему Starshield в Україні, призвели до виникнення замкнутого кола: жодна з ключових зацікавлених сторін не змогла з’ясувати, хто саме ухвалив рішення про введення цих обмежень», – зауважив Сєнік.

За його словами, українська сторона не може дозволити собі сприймати збій у роботі критично важливої системи Starshield як черговий епізод і просто забути про нього.

«Це питання має залишатися на порядку денному доти, доки воно не буде повністю вирішене», – підкреслив дипломат.

Сєнік також наголосив, що раптові обмеження, запроваджені понад тиждень тому без попередження, поставили українське цивільне населення під додаткову загрозу.

«Кожен день, доки ці обмеження залишаються в силі, створює реальні ризики та потенційно руйнівні наслідки для людей на місцях», – додав він.

Дипломат зауважив, що Росія продовжує нарощувати виробництво безпілотників і щотижня запускає тисячі дронів по Україні.

«У той час, коли масштаб та інтенсивність цих атак зростають, будь-яке порушення функціонування системи, що допомагає захищати життя українців, є питанням надзвичайної важливості. Ми просто не можемо дозволити, щоб це питання зійшло нанівець», – резюмував Денис Сєнік.

Про це український дипломат написав у соцмережі X.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg 24 листопада повідомив, що в роботі супутникових терміналів Starshield від компанії SpaceX для українських військових досі фіксуються обмеження, зокрема на тимчасово окупованих територіях. За словами глави держави, така ситуація створює суттєві проблеми для роботи української протиповітряної оборони.

23 листопада Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що перебої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield в Україні потребують чіткого пояснення.

Обмеження Starshield зупинило роботу 2 тисяч дронів-перехоплювачів Барс — Зеленський.

Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield.

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