Пів мільярда євро на ППО та дрони — Нідерланди посилюють допомогу Україні

Нідерланди нададуть Україні додаткову військову допомогу на €500 млн. До нового пакета увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони та безпілотники для захисту від російських повітряних атак. Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Нідерланди виділять Україні ще €500 млн на військову підтримку. За словами прем’єра, новий пакет передбачає постачання засобів ППО та безпілотників. Це обладнання має допомогти Україні захищатися від постійних російських повітряних атак. Російські війська продовжують застосовувати ракети й ударні дрони проти українських міст та інфраструктури, тому посилення протиповітряної оборони залишається одним із ключових завдань для України.

«Сьогодні я також можу оголосити додатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. Він включає, зокрема, засоби ППО та безпілотники, призначені для захисту від безперервних російських повітряних атак», — заявив Єттен. Водночас у повідомленні не уточнили, які саме системи протиповітряної оборони та моделі безпілотників отримає Україна. Також не назвали конкретних термінів постачання обладнання.

Єттен заявив, що Росія не демонструє готовності зупинити війну

Під час пресконференції прем’єр-міністр Нідерландів наголосив, що наразі немає ознак готовності Росії припинити атаки на Україну. За його словами, Москва намагається виснажити українське суспільство, підірвати його бойовий дух та завдати шкоди економіці.

Однак Єттен заявив, що Росія не досягне цієї мети завдяки стійкості українців. Він також підкреслив, що міжнародні партнери мають і надалі підтримувати Україну. «Насамперед завдяки незвичайній мужності та незламній стійкості самих українців. Ми, як союзники, повинні й надалі усвідомлювати, що наша безперервна підтримка має вирішальне значення», — сказав прем’єр.

За його словами, Нідерланди й надалі підтримуватимуть зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України. Водночас у країні вважають важливим продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію.

Нідерланди підтримують дипломатичні зусилля

Єттен також заявив, що Нідерланди позитивно оцінюють дипломатичні ініціативи, які можуть сприяти встановленню миру. Зокрема, він згадав телефонну розмову прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александера Стубба з Володимиром Путіним. За словами глави нідерландського уряду, такі контакти є частиною ширших зусиль міжнародних партнерів, спрямованих на посилення тиску на Росію та пошук шляхів завершення війни.

Водночас Єттен наголосив на важливості продовження військової підтримки України. Допомога, зокрема засоби ППО та безпілотники, має посилити можливості українських сил оборони на тлі російських атак.

Раніше Нідерланди оголосили про €1,2 млрд невійськової допомоги

Окрім військової підтримки, уряд Нідерландів оголосив про виділення Україні €1,2 млрд невійськової допомоги. Значну частину цих коштів планують спрямувати на підтримку української енергетики та залучення нідерландського бізнесу до відбудови країни. Зокрема, €40 млн передбачили на невідкладний ремонт енергетичної інфраструктури. Ще €55 млн мають піти на постачання енергетичного обладнання, необхідного для відновлення та стабільної роботи енергосистеми.

Окремо €136 млн виділили на підтримку партнерства між українськими та нідерландськими компаніями. Крім того, €19,5 млн спрямують на страхування експортних кредитів. Це має допомогти зменшити фінансові ризики для нідерландських підприємств, які працюють з Україною.

Таким чином, підтримка Нідерландів охоплює як військові потреби України, так і відновлення критичної інфраструктури та економічну співпрацю. Новий пакет на €500 млн має посилити захист від російських повітряних атак, а невійськова допомога — сприяти відновленню енергетики та залученню іноземного бізнесу до відбудови країни. Про це Роб Єттен повідомив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Нідерландах.

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Нідерландів. Там він планує зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками українського та нідерландського бізнесу, а також королем Віллемом-Александром. Серед головних тем переговорів — оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України.

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