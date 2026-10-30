Південна Корея не планує розривати дипломатичні відносини з Україною — МЗС

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Повідомлення про нібито підготовку Південної Кореї до розриву дипломатичних відносин з Україною не відповідають дійсності. Сеул продовжує підтримувати Україну та брати участь у міжнародних зусиллях із припинення російської агресії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

За його словами, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон говорив лише про гіпотетичний сценарій, за якого подальша ескалація могла б поставити під загрозу дипломатичні відносини.

«Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку сказав корейський міністр», — наголосив Тихий.

Він закликав медіа та громадськість не поширювати перебільшені трактування заяв і звертати увагу на повний контекст висловлювань.

Джерело: МЗС України

повернути до Південної Кореї одного з двох співробітників свого офісу в Києві через загрозу безпеці. Другий працівник продовжить роботу в українській столиці.

Нагадаємо, Південна Корея виведез України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічанунаказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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