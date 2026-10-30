Південна Корея не планує розривати дипломатичні відносини з Україною — МЗС

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Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про можливий розрив дипломатичних відносин із Південною Кореєю. У відомстві закликали уважно аналізувати реальні висловлювання глави МЗС країни Чо Хьона та не робити передчасних висновків.

Про це повідомляється у заяві речника МЗС України Георгія Тихого на брифінгу.

Тихий запропонував спочатку скоригувати інформацію, яку цитували в українській та іноземній пресі як нібито «підготовку до розриву відносин».

«Це не відповідає дійсності. Насправді я закликаю всіх послухати безпосередньо цитату, яку сказав корейський міністр, коли його питали — чи може ситуація ескалювати до рівня, який би загрожував дипломатичним відносинам», — уточнив речник.

За словами Тихого, Чо Хьон відповів гіпотетично: можливо, якщо напруженість і надалі зростатиме, розрив відбудеться. Проте сторони працюють над тим, щоб не допустити подальшої ескалації.

«І чомусь саме з цієї відповіді, ми знаємо, як у нас працює фабрика заголовків, з цієї відповіді саме вийшло, що він допустив розрив дипвідносин?» — запитав Тихий.

Він додав, що цитата міністра Південної Кореї «була абсолютно протилежна».

«Я розумію, що на тлі всіх цих скандалів вже з'являється бажання у людей ще щось підкинути туди, щоб горіло яскравіше. Не треба цього робити. Я вас закликаю стримано ставитись і аналізувати реальні цитати, які людина говорить», — сказав речник.

Тихий додав, що Чо Хьон підкреслив:

незмінність широкої підтримки України;

продовження участі Південної Кореї в міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення агресії Росії.

«Тому там насправді сигнали, якщо подивитися, вони набагато більш нейтральні, ніж те, що в нас полетіло в медіа», — зазначили в МЗС.

Нагадаємо, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва.

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