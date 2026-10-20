Південна Корея відкликає працівників посольства в Україні через суперечку щодо полонених військових КНДР

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Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

Про відповідне рішення Міністерство закордонних справ Південної Кореї оголосило у вівторок, 20 жовтня. Це сталося через кілька тижнів після того, як Сеул відкликав свого посла в Україні.

Речник південнокорейського МЗС Пак Ду Сун зазначив, що відкликання посла не призвело до позитивної відповіді з боку української влади.

Ще однією причиною скорочення дипломатичної присутності стала безпекова ситуація. За словами речника, постійна загроза російських ударів ускладнює гарантування безпеки співробітників посольства.

Конфлікт розгорівся після виступу президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН 23 вересня. Тоді він повідомив, що Україна нещодавно передала Південній Кореї двох військовослужбовців КНДР, які потрапили в полон.

У Сеулі заявили, що Київ порушив домовленість про нерозголошення інформації щодо передачі полонених. Українська сторона заперечує, що така домовленість існувала.

Таким чином, рішення Південної Кореї скоротити кількість співробітників посольства пов’язане як із дипломатичними розбіжностями навколо північнокорейських полонених, так і з ризиками для безпеки персоналу в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічану наказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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