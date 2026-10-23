Південна Корея відкликає співробітника агенції KOICA з Києва через загрозу безпеці, — Reuters

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Корейська агенція міжнародного співробітництва KOICA вирішила повернути до Південної Кореї одного з двох співробітників свого офісу в Києві через загрозу безпеці. Другий працівник продовжить роботу в українській столиці.

KOICA — державна агенція Південної Кореї, яка займається міжнародною допомогою. Рішення про повернення одного зі співробітників ухвалили після наради з питань безпеки.

За інформацією Yonhap, представник агенції не згадував дипломатичний конфлікт між Сеулом і Києвом як причину цього рішення. Водночас відкликання працівника відбувається на тлі загострення відносин між двома країнами.

У вересні президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що Україна передала Південній Кореї двох військових КНДР, які потрапили в полон під час участі у війні на боці Росії.

У Сеулі вважають, що оприлюднення цієї інформації порушило домовленість про конфіденційність. За позицією південнокорейської сторони, вона мала захистити самих полонених військових і їхні родини, які залишаються в Північній Кореї.

Таким чином, рішення KOICA відкликати одного зі співробітників із Києва ухвалили на тлі занепокоєння безпекою та дипломатичної напруженості між Україною і Південною Кореєю. Водночас агенція, за наведеними повідомленнями, не називала дипломатичні розбіжності безпосередньою причиною відкликання працівника.

Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Південна Корея виведе з України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічанунаказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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