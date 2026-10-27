Південна Корея відкликала з України дипломатів через суперечку щодо військовополонених із КНДР

Південна Корея відкликала вісьмох дипломатів з України на тлі суперечки щодо оприлюднення Києвом інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Водночас Сеул продовжує дипломатичні контакти з українською стороною, щоб врегулювати ситуацію.

За словами Чо Хюна, з України вже відкликали вісім дипломатичних представників. Міністр зазначив, що цей крок був неминучим на тлі суперечки навколо оприлюднення Києвом інформації про передачу двох військовополонених із Північної Кореї.

«Наразі виведено вісім осіб», — заявив глава південнокорейського зовнішньополітичного відомства.

Водночас Чо Хюн наголосив, що часткове відкликання дипломатів не означає припинення діалогу з Україною.

Міністр закордонних справ Південної Кореї повідомив, що продовжує спілкуватися з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, щоб знайти рішення та врегулювати розбіжності.

Таким чином, попри відкликання частини дипломатичного персоналу, контакти між Сеулом і Києвом тривають. Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів дипломатичних консультацій між двома країнами.

Про це повідомляє Yonhap News із посиланням на заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хюна.

Раніше корейська агенція міжнародного співробітництва KOICA вирішила повернути до Південної Кореї одного з двох співробітників свого офісу в Києві через загрозу безпеці. Другий працівник продовжить роботу в українській столиці.

Нагадаємо, Південна Корея виведез України ще частину співробітників свого посольства. У Сеулі пояснили це відсутністю конструктивної відповіді Києва на суперечку щодо передачі двох полонених північнокорейських військових, а також постійною загрозою російських ударів по українській території.

До цього послу Південної Кореї в Україні Паку Кічанунаказали повернутися на Батьківщину. Відповідне рішення ухвалило південнокорейське Міністерство закордонних справ.

Україна готова повернутися до конструктивного діалогу з Південною Кореєю після рішення Сеула відкликати свого посла з Києва. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що дипломатичні відносини важливіші за емоційні реакції, тому Україна залишається відкритою до подальших контактів.

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