Цьогорічна Чорна п’ятниця у Trustee Plus – це можливість не лише скористатися сезонними знижками, а й повернути всі гроші, витрачені на покупки. Команда сервісу оголосила розіграш 100% кешбеку серед користувачів: загалом буде обрано десять переможців.

Взяти участь в акції можна з 27 до 29 листопада 2026 року. Для цього потрібно зареєструватися через спеціальну новину в розділі «Новини» застосунку Trustee Plus та здійснювати покупки протягом зазначеного періоду.

Механіка розіграшу проста: після завершення акції організатори випадковим чином оберуть десятьох учасників. Кожному переможцю повернуть повну суму всіх покупок, оплачених за допомогою Trustee Plus протягом трьох акційних днів.

«Кількість покупок не обмежена. Участь можна взяти навіть з однією транзакцією, а всі покупки, здійснені протягом акційного періоду, будуть враховані незалежно від того, чи відбулася реєстрація до або після першої покупки. Головне – підтвердити участь у розіграші до завершення акції», – пояснив Іван Орденко, Head of Partnerships & Marketing в Trustee Plus.

Що потрібно зробити, щоб стати учасником:

Зайти в застосунок Trustee Plus . Відкрити розділ «Новини» та знайти публікацію про Black Friday. Підтвердити свою участь у розіграші. Здійснювати покупки за допомогою Trustee Plus з 27 до 29 листопада включно.

Важливо: навіть якщо перша покупка була здійснена до реєстрації в акції, вона все одно потрапить до загальної суми кешбеку за умови, що користувач підтвердить участь до завершення розіграшу.

Імена десяти переможців опублікують в офіційних соціальних мережах Trustee протягом 10 днів після завершення акції. Крім того, кожен переможець отримає повідомлення в застосунку.

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