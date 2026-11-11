Площа лісових пожеж в Україні скоротилася у 2,5 раза: підсумки сезону 2026 року

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Під час пожежонебезпечного сезону 2026 року лісівникам ДП «Ліси України» вдалося ліквідувати близько 1,2 тисячі лісових пожеж загальною площею 2,2 тисячі гектарів.

Порівняно з минулим роком кількість займань незначно зросла — на 0,7%. Водночас площа лісів, охоплених вогнем, скоротилася на 60%, тобто у 2,5 раза.

Найбільші площі лісових займань у 2026 році зафіксували у трьох областях:

Харківська область — 506,9 га;

Чернігівська область — 357,7 га;

Житомирська область — 295,6 га.

За даними ДП «Ліси України», переважна більшість загорянь була пов’язана з воєнними діями. Розподіл причин пожеж такий:

75,2% — наслідки бойових дій: обстріли, падіння уламків безпілотників, ракет та керованих авіабомб;

23% — людська необачність і недбале поводження з вогнем;

поодинокі випадки — навмисні підпали, удари блискавок та перекидання полум’я із сусідніх землекористувань.

Важливу роль у боротьбі з пожежами відіграло оперативне реагування лісівників. Більшість осередків займання вдавалося локалізувати на початковому етапі, не допускаючи поширення вогню.

Середня площа однієї пожежі не перевищила 1,8 га. Крім того, у Тернопільській області та на Буковині протягом сезону не допустили жодної лісової пожежі.

Серед основних заходів, які допомогли підвищити ефективність протипожежного захисту, — розбудова інфраструктури, оновлення обладнання, патрулювання та підготовка персоналу.

Зокрема, протягом року:

Створили 34,5 тис. км нових мінералізованих смуг і поновили майже 170 тис. км уже наявних.

Поповнили арсенал лісництв понад 3,7 тис. одиниць спеціальної техніки та спорядження. Йдеться про пожежні модулі, мотопомпи, засоби зв’язку, екіпірування, відеокамери та вежі спостереження.

Облаштували 18 нових рекреаційних пунктів «Лісовичок». Вони призначені для організованого відпочинку та мають допомагати запобігати стихійним багаттям і появі сміттєзвалищ.

Державна лісова охорона посилила контроль за дотриманням правил пожежної безпеки. Спільно з ДСНС та Національною поліцією лісівники провели 4 383 рейди.

За результатами перевірок склали 431 протокол на порушників правил пожежної безпеки на загальну суму 685 тис. грн.

Окрему увагу приділили підготовці працівників до боротьби з вогнем. Так, 1 060 співробітників пройшли навчання за курсом «Лісовий пожежний» у філії «Лісовий навчальний центр». Ще 570 фахівців опанували курс «Керівник гасіння лісової пожежі».

Таким чином, попри незначне збільшення кількості займань, у 2026 році площу лісових пожеж в Україні вдалося суттєво скоротити. Одним із ключових чинників став комплекс заходів із раннього виявлення та оперативної ліквідації загорянь.

Про це повідомляє компанія ДП "Ліси України".

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