0:00 / 0:00

Наприкінці листопада та на початку грудня в Україні очікується помітне похолодання. Опади поступово припиняться, а морози охоплять більшість областей і вдень, і вночі.

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Від чого буде залежати погода найближчим часом

— Осінь завершується. І ми вже повною мірою відчуваємо зимові прояви погоди. Особливо по південно-західних регіонах, на Прикарпатті.

Там сніжить. І ще впродовж ночі (з 27 на 28 листопада) також сніжитиме.

Адже там на погоду ще впливатиме атмосферний фронт із південного заходу. Тому в нічні години по південному заходу країни — мокрий сніг, сніг.

Місцями — налипання мокрого снігу.

На Прикарпатті подекуди значні опади можуть бути.

На дорогах у більшості західних, центральних областей може бути ожеледиця.

Тим часом на крайньому півдні цей фронт проявляється у вигляді дощу (часом). Хоча вже завтра, в денні години, він поступово втрачатиме свою активність.

Оскільки з півночі до нас вже починає поширюватися досить такий потужний, холодний антициклон із Балтики.

Чи «накриє» антициклон Україну та як змінить погоду

— Цей антициклон буде рухатись до нас у південно-східному напрямку.

Оскільки він — над Балтикою, відповідно буде, якби, «спускатись» на нас.

Тобто для нього — це південно-східний напрямок. А для нас — він з півночі буде наближатися.

І 30 листопада (у понеділок) вдень він вже буде розташовуватись над нашими північними областями.

Він також остаточно витіснить за межі України вплив ось цієї, трішки теплішої циклонічності, яка була над Чорним та Середземним морями.

Це вона впливала ось цими атмосферними фронтами і опадами на південний захід нашої країни.

Тиск буде інтенсивно зростати. Побільшає прояснень.

Але переважатиме холодний вітер з північного сходу. Температура буде знижуватися.

Наскільки сильно похолоднішає найближчими днями

— Особливо низькі значення температури будуть в нічні години, під час прояснень.

Від завтрашнього дня (суботи, 28 листопада) практично у більшості регіонів у нас вже будуть «мінуси» — і вночі, і вдень.

В найближчі три доби (28–30 листопада) вночі — від 3 до 10 градусів морозу. Тільки у Карпатах —11...–18°C може бути.

Вдень — від 0 до 6 градусів морозу в більшості областей.

Трішки тепліше — хіба що завтра на Закарпатті та крайньому півдні країни. Там впродовж доби від 0 до 5 градусів тепла.

Але починаючи з неділі (29 листопада) температура там вже також знизиться до мінусових показників.

Якою погодою почнеться в Україні перший місяць зими

— З 1 грудня (вівторка), перші дні місяця, скажімо так, навіть перші 5 діб грудня — переважатиме погода без опадів.

Тому що на нас весь цей час буде впливати антициклон.

Він же буде утримувати в нас і низькі значення температури.

В ніч на 1 грудня, на 2 грудня і, в принципі, навіть ще на 3 грудня — може бути в межах 8–14 градусів морозу по території України.

А вдень — стабільно 0–6 градусів морозу.

Трішки тепліше може бути вдень на Закарпатті — близько 1–3 градусів тепла.

Чи залишиться в Україні при цьому сніговий покрив

— Сніговий покрив, звичайно, буде утримуватися. Там, де зараз ось ці опади йдуть. Частково по західних і центральних областях.

Він буде утримуватись, тому що переважатиме «мінус». Він не буде особливо танути.

Тобто зустрічаємо грудень з морозами. Але без такої, достатньої кількості снігу. Особливо для північних, північно-східних областей.

Бачимо, що там — без снігового покриву.

Але він є, досить відчутний, у Карпатах, на Закарпатті... Південний захід.

Чи можна сказати, що такі морози — в межах норми

— В принципі, так.

Можливо, коли буде –8...–14°C, це може бути трішечки нижче за норму. Дві-три ночі. Але не критично.

Не так, щоб таких показників ніколи не було.

Чи будуть якісь окремі області холоднішими за інші

— Найхолодніше... Це про Карпатський регіон можна сказати.

Там вже навіть починаючи з 29 листопада... Вночі у Карпатах — вже –10...–15°C. Навіть –13...–18°C на Прикарпатті може бути.

За рахунок особливостей рельєфу.

А так, в принципі, по більшості областей у нас — досить однорідний температурний фон.

Найпрохолодніші ночі з 1 грудня будуть. Від 8 до 14 градусів морозу (на 1-ше, 2-ге і ще на 3-тє число там трішки затримаються).

Чи надовго «затримаються» такі відчутні морози

— Певне послаблення буде вже 4–6 грудня (в наступні п'ятницю, суботу й неділю), крім східних областей.

Там вже температура буде трішечки вищою за попередні значення.

У нічні години 0–6 градусів морозу. А вдень — від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Тим часом схід залишатиметься стабільно з «мінусами».

Чого чекати від вітру в Україні найближчими днями

— Вітер буде стабільний, північно-східний.

Практично всі ці наступні кілька діб... Навіть ще і п'ять діб грудня — переважно буде з північного сходу.

Пориви ймовірні хіба що завтра (в суботу, 28 листопада) і післязавтра (в неділю, 29 листопада) — на узбережжі морів.

Там може бути певне посилення, до 15–20 метрів за секунду. Але досить локально.

Проте в більшість наступних днів — він буде помірних швидкостей.

Тобто якихось прямо небезпеки чи дискомфорту — він не доставлятиме.

Хоча буде прохолодний і відчутний.

Джерело: РБК-Україна

Нагадаємо, антициклон принесе в Україну суху та морозну погоду на вихідних.

У п’ятницю, 27 листопада, у чотирьох західних областях України прогнозують значний сніг. Приріст снігового покриву може становити від 8 до 20 сантиметрів.

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

Читай нас у