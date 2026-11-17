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У вівторок, 17 листопада 2026 року, о 14:00 у Державному аграрному реєстрі (ДАР) відновився прийом заявок на визначення агропідприємств критично важливими для функціонування економіки.

Подання документів відтепер здійснюється за оновленими галузевими критеріями, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 157 від 16 листопада 2026 року.

Згідно з новими вимогами, для отримання статусу критично важливого агропідприємство має відповідати встановленим критеріям. Зокрема, компанія повинна обробляти щонайменше 200 гектарів сільськогосподарських угідь або не менше 50 гектарів багаторічних насаджень на власному балансі для виробництва плодової продукції, або ж мати чистий річний дохід від реалізації товарів, робіт чи послуг на рівні щонайменше 20 мільйонів гривень за попередній звітний рік.

Крім того, основним видом діяльності підприємства станом на 1 жовтня 2026 року має бути один із кодів класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), визначених у затвердженому міністерством переліку. Також умовою може бути перебування підприємства у сфері управління Мінагрополітики або управління міністерством корпоративними правами держави у статутному капіталі такої компанії.

Оновлення галузевих правил відбулося на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1328 від 23 жовтня 2026 року, яка врегульовує порядок бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнного стану.

Джерело: Державний аграрний реєстр.

У Мінекономіки прогнозують, що через посилення вимог близько 10–15% українських компаній можуть втратити статус критично важливих підприємств. Про це в телеефірі заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко.

Нагадаємо, що після затвердження оновлених вимог органи влади перевірять підприємства з чинним критичним статусом. Компанії, які не відповідатимуть новим критеріям, втратять його, однак зможуть повторно подати документи.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних, уточнив визначення критичної важливості підприємств і доручив переглянути галузеві та регіональні критерії. Також уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

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