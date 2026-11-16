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За десять місяців 2026 року іноземні технологічні компанії сплатили до державного бюджету України понад 17,5 млрд грн так званого «податку на Google». Це на 4,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед найбільших платників — Google, Apple, Netflix, Meta, Anthropic, Valve та інші міжнародні компанії. Загальна сума надходжень за січень–жовтень уже перевищила результат усього 2025 року.

Зростання податкових платежів показує, наскільки важливими для українського ринку стали цифрові послуги. Стримінгові платформи, мобільні застосунки, відеоігри, хмарні сервіси та інструменти штучного інтелекту формують значний обсяг споживчих витрат. Водночас збільшення надходжень не обов'язково означає, що українці почали витрачати на підписки на третину більше: на показники впливають також валютні курси, кількість зареєстрованих платників та особливості податкової звітності.

UA.News розповідає, як працює «податок на Google», скільки грошей отримує український бюджет від міжнародних технологічних компаній, що можна дізнатися про витрати українців на цифрові послуги та чи змушує оподаткування сервіси підвищувати вартість підписок.

«Податок на Google»: скільки міжнародні компанії сплатили Україні у 2026 році

13 листопада 2026 року Державна податкова служба повідомила, що за січень–жовтень іноземні компанії, які надають електронні послуги українським користувачам, перерахували до бюджету понад 17,5 млрд грн податку на додану вартість.

За аналогічний період 2025 року надходження становили приблизно 13,2 млрд грн. Таким чином, за рік вони збільшилися на 4,3 млрд грн, або приблизно на 32,6%.

У валютному еквіваленті ДПС зафіксувала надходження в розмірі 161,7 млн євро та 208,4 млн доларів США. Ідеться про платежі, що здійснюються у двох валютах, тому ці суми не потрібно сприймати як альтернативні оцінки одного показника.

Для порівняння, за весь 2025 рік іноземні постачальники електронних послуг сплатили понад 14,4 млрд грн. Отже, лише за десять місяців поточного року бюджет отримав щонайменше на 3,1 млрд грн більше, ніж за попередні дванадцять.

Збільшується і кількість компаній, які виконують вимоги українського законодавства. Протягом 2026 року платниками ПДВ зареєструвалися ще 26 нерезидентів. Станом на 1 листопада загальна кількість зареєстрованих постачальників електронних послуг досягла 166.

Серед найбільших платників податкова служба назвала Google, Apple, Valve, Sony, Etsy, Meta, Netflix, Anthropic, Epic Games та Uklon. Цей перелік охоплює різні сегменти цифрової економіки: від відеостримінгу та мобільних застосунків до комп'ютерних ігор, рекламних інструментів і сервісів штучного інтелекту.

Що таке «податок на Google» та як він працює в Україні

Попри назву, «податок на Google» не є окремим податком, запровадженим виключно для американської корпорації. Так неофіційно називають механізм стягнення 20% ПДВ з електронних послуг, які іноземні компанії продають українським фізичним особам.

Відповідні правила почали застосовуватися з 1 січня 2022 року. Їхня основна мета — забезпечити оподаткування цифрових послуг незалежно від того, чи має їхній постачальник офіс або зареєстровану юридичну особу в Україні.

До запровадження механізму міжнародні платформи могли продавати послуги українським споживачам без аналогічного обов'язку зі сплати ПДВ, який існував для багатьох вітчизняних компаній.

Тепер іноземний постачальник повинен зареєструватися платником ПДВ, якщо обсяг його відповідних операцій за попередній календарний рік перевищив еквівалент 1 млн грн. Передбачена також добровільна реєстрація.

Порядок регулюється статтею 208-1 Податкового кодексу України. Механізм працює таким чином: міжнародна компанія визначає, що електронна послуга надається споживачу в Україні, нараховує ПДВ, подає спрощену декларацію та перераховує відповідну суму до українського бюджету.

При цьому фізичній особі не потрібно самостійно декларувати ПДВ за звичайну покупку цифрової підписки. Обов'язки щодо його нарахування та сплати покладаються на зареєстрованого постачальника послуги.

Для міжнародних компаній передбачена спеціальна процедура звітування. Декларації подаються в електронній формі, а податкові зобов'язання визначаються в доларах США або євро.

Важливо, що правила стосуються не лише великих корпорацій. Іноземні компанії, які продають українцям електронні курси, програмне забезпечення, доступ до цифрових платформ або інші послуги, також можуть підпадати під відповідні вимоги.

Які цифрові сервіси оподатковуються в Україні

Податкове законодавство охоплює широкий перелік електронних послуг. Їхня ключова особливість полягає в тому, що вони постачаються через інтернет, переважно автоматизовано, з використанням інформаційних технологій.

До таких послуг можуть належати доступ до онлайн-фільмів і музики, завантаження програм, використання хмарних ресурсів, придбання цифрового контенту, онлайн-реклама та окремі види програмного забезпечення.

Наприклад, Netflix надає доступ до бібліотеки фільмів і серіалів, Apple продає цифрові продукти та підписки, а Google працює одразу в кількох сегментах — від мобільних застосунків до відеосервісів.

Окреме місце займає ігрова індустрія. Valve, Sony та Epic Games пов'язані з платформами, на яких користувачі купують цифрові копії ігор, додатковий контент або оплачують пов'язані послуги.

Присутність цих компаній серед найбільших платників свідчить про значення відеоігор для ринку електронних послуг в Україні. Ще один напрям — інструменти штучного інтелекту.

У переліку ДПС за 2026 рік згадується Anthropic, яка розробляє сімейство моделей Claude. Її присутність серед великих платників демонструє, що оподаткування цифрової економіки вже охоплює й сучасні ШІ-сервіси.

Чому надходження від «податку на Google» продовжують зростати

Динаміка попередніх років показує, що надходження від цифрових послуг поступово перетворилися на помітну статтю доходів державного бюджету. За даними ДПС, у 2023 році міжнародні компанії задекларували близько 8 млрд грн відповідних податкових зобов'язань, а у 2024 році — понад 12,6 млрд грн.

У 2025 році фактичні надходження перевищили 14,4 млрд грн, а за десять місяців 2026 року сягнули понад 17,5 млрд грн. При порівнянні важливо враховувати різницю між задекларованими зобов'язаннями та фактично сплаченими коштами. Вони характеризують близькі, але не повністю тотожні показники.

Одним із чинників зростання є розширення кола зареєстрованих платників. У лютому 2025 року ДПС повідомляла про 131 зареєстрованого нерезидента. Станом на листопад 2026 року їх уже 166.

Збільшення кількості компаній, які сплачують податок, потенційно розширює базу надходжень навіть без суттєвого зростання витрат окремого користувача. Другим чинником може бути розвиток самого ринку цифрових послуг.

Українці використовують платні платформи для роботи, навчання, розваг, зберігання інформації та створення контенту. До вже традиційних категорій поступово додаються нові продукти, зокрема сервіси генеративного штучного інтелекту.

Проте офіційна статистика ДПС не дозволяє визначити, наскільки саме ці зміни збільшили податкові надходження. Третій важливий чинник — валютний курс.

Оскільки міжнародні компанії розраховують і сплачують відповідні податкові зобов'язання в іноземній валюті, гривневий еквівалент надходжень залежить від курсових коливань.

Навіть якщо платежі в доларах залишаються незмінними, їхня вартість у гривні може збільшуватися внаслідок зміни курсу.

Чи впливає «податок на Google» на вартість підписок

Хоча формальним платником ПДВ є іноземна компанія, економічне навантаження від оподаткування може частково або повністю перекладатися на кінцевого споживача. Податковий кодекс передбачає ставку 20%, яка застосовується до бази оподаткування електронних послуг.

Якщо сервіс продає підписку за 100 грн без податку й повністю додає ПДВ до ціни, кінцева вартість становитиме 120 грн. Проте на практиці міжнародні компанії можуть використовувати різні підходи до ціноутворення.

Один варіант — включити ПДВ у вартість підписки, яку бачить користувач. У такому разі зі сплачених 120 грн податок становитиме 20 грн, а вартість послуги без ПДВ — 100 грн.

Інший варіант — встановити кінцеву ціну на певному рівні та сплачувати податок у її межах. За такого підходу компанія фактично отримує менший дохід без урахування ПДВ.

Можлива й проміжна модель, коли платформа змінює базову ціну лише частково. Таким чином, запровадження або сплата ПДВ не означає, що кожна підписка обов'язково дорожчає рівно на 20%.

Наприклад, у довідкових матеріалах Google Play зазначається, що Google відповідає за визначення, нарахування та перерахування 20% українського ПДВ за відповідні покупки платних застосунків і внутрішньоігрового контенту через магазин.

При цьому Google підтримує відображення цін із включеними податками для покупців в Україні. Отже, користувач не обов'язково побачить окремий додатковий платіж під час купівлі цифрового продукту. Податок може бути вже врахований у зазначеній вартості.

Для конкретної підписки значення мають також умови платформи, спосіб оплати та країна, до якої сервіс відносить користувача.

Чи вигідний «податок на Google» українським технологічним компаніям

Однією з цілей запровадження механізму було вирівнювання умов конкуренції між українськими та міжнародними постачальниками електронних послуг. Українські компанії, зареєстровані платниками ПДВ, уже мають відповідні податкові зобов'язання.

Якщо іноземний конкурент продає аналогічний продукт українським споживачам без ПДВ, це може створювати різницю в податковому навантаженні.

Оподаткування міжнародних платформ покликане зменшити таку нерівність. У повідомленні ДПС від 13 листопада окремо наголошується на формуванні конкурентних умов для українських та іноземних постачальників цифрових послуг.

Однак однакова ставка ПДВ не означає повністю однакових умов ведення бізнесу. Великі міжнародні корпорації мають значні фінансові ресурси, глобальну аудиторію та можливість розподіляти витрати між різними ринками.

Українські розробники часто працюють із меншими бюджетами та можуть бути значно чутливішими до змін попиту. Водночас запровадження ПДВ для нерезидентів усуває одну з потенційних податкових переваг іноземних постачальників.

Для держави цей механізм також дозволяє отримувати доходи від економічної діяльності, яка фактично здійснюється на українському споживчому ринку, навіть якщо сама компанія зареєстрована за кордоном.

Чи продовжать зростати надходження від цифрових сервісів

Подальша динаміка «податку на Google» залежатиме від кількох чинників. Насамперед — від обсягів споживання цифрових послуг. Якщо українські користувачі активніше купуватимуть програмне забезпечення, ігри, цифровий контент та інструменти штучного інтелекту, це може збільшувати податкову базу.

Іншим чинником залишатиметься кількість міжнародних компаній, які реєструються платниками ПДВ в Україні. Протягом 2026 року таких нерезидентів стало на 26 більше. Подальше розширення кола платників може забезпечити додаткові надходження.

Не менш важливими будуть валютні коливання, цінова політика цифрових платформ і зміни в структурі споживання. Разом із тим поточні показники не дозволяють достовірно прогнозувати майбутні суми надходжень.

За підсумками січня–жовтня вже можна констатувати, що 2026 рік перевищив результат 2025-го. Однак остаточні показники стануть відомими лише після завершення року та надходження відповідних податкових платежів.

Для пересічного українця «податок на Google» залишається переважно непомітною частиною вартості цифрових продуктів. Користувач сплачує за фільм, музику, комп'ютерну гру чи ШІ-сервіс, а компанія виконує свої податкові зобов'язання.

Водночас для держави ці операції вже формують мільярдні надходження.

Головний висновок полягає в тому, що цифрова економіка стала суттєвим джерелом податкових доходів України. Проте зростання платежів технологічних компаній не означає автоматичного подорожчання підписок або пропорційного збільшення витрат користувачів. Щоб оцінити реальні зміни на ринку, необхідно враховувати структуру продажів, валютні курси, кількість платників та цінову політику міжнародних платформ.

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