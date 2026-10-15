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15 жовтня Верховна Рада ухвалила податок на додану вартість (ПДВ) для товарів, які українці замовляють за кордоном і отримують у міжнародних посилках. Парламент ухвалив цей законопроєкт лише з третьої спроби. За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати.

Це одне із податкових рішень, які Україна зобов’язалася виконати перед міжнародними партнерами, щоб отримати їхнє фінансування. Йдеться про третій транш МВФ близько $700 млн та транш макрофінанасової допомоги Євросоюзу на 3,7 млрд євро. Крім того, уряд розраховує, що нові норми додатково залучать до держбюджету близько 10 млрд грн на рік.

Прихильники нововведення вважають, що воно допоможе обмежити використання податкових пільг у контрабандних схемах і створить справедливі умови для українських виробників. Критики ж застерігають: додаткові витрати ляжуть на українців, які й без цього стали біднішими під час війни, а складнощі з адмініструванням податку — можуть призвести до затримок доставки.

Наскільки подорожчають товари з AliExpress, Temu, Amazon та чи отримає державний бюджет очікувані надходження – у матеріалі UA.News.



Нове оподаткування міжнародних посилок



Нові правила стосуватимуться продажу товарів вартістю до €150, які надходять в Україну в міжнародних поштових відправленнях. Сплачувати ПДВ має електронна платформа, через яку відбувається продаж. Водночас передбачено винятки. Без ПДВ залишатимуться безоплатні посилки між фізичними особами вартістю до €45, а також окремі товари для енергетики й оборони.

Запровадження нових правил очікується не раніше липня 2027 року. З цього періоду, покупки на AliExpress, Temu, Amazon та інших іноземних маркетплейсах оподатковуватимуться ПДВ за ставкою 20%. Проте наскільки реально зростуть ціни залежатиме від того, як продавці та платформи врахують цей податок у вартість.

Якщо ж маркетплейс продасть товари без ПДВ, логістичний оператор доставлятиме такі посилки одержувачу, але сам може стягнути відповідну суму ПДВ та перерахувати гроші до бюджету.

«Я вважаю, що це суперправильне рішення, тому що 80% цих посилок — це було дроблення на дрібні партії для того, щоб нечесні ділки уникали податкових навантажень. І це неприпустимо», — зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький за два тижні до ухвалення закону.

Він пояснив, що пільгове оподаткування товарів у посилках шкодило українському бізнесу, насамперед легкій промисловості. Вітчизняні виробники працюють під російськими обстрілами, витрачають дорогу електроенергію та дизельні генератори, сплачують податки — усе це збільшує собівартість української продукції.

Натомість іноземні товари, вироблені в мирних умовах і ввезені без сплати податків, мають цінову перевагу на українському ринку. Таким чином, оподаткування міжнародних посилок в уряді розглядають як один зі способів вирівняти конкурентні умови для українських та іноземних товарів.



Реакція українців на подорожчання



Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкти про запровадження ПДВ та мита на поштові відправлення в Україну ще у січні 2025 року.

Після цього соціологічна група «Рейтинг» (Rating Group) вирішила дізнатися, що думають українці про можливе підвищення податків на ці послуги. З’ясувалися наступні дані:

· Більшість респондентів (82%) не підтримує введення ПДВ 20% на усі міжнародні посилки.

· Приблизно половина українців активно користуються посилками по Україні, а міжнародні посилки за останній рік отримувала третина.

· Дві третини українців відзначають важливість міжнародних посилок під час війни.



Серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла товари, які були важливими для подолання наслідків енергетичної кризи.

Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття (45%), а також павербанки, акумулятори, зарядні пристрої (26%).



Дискусія навколо ефективності закону



У Центрі економічних досліджень і макропрогнозування CASE Україна підтримують нове оподаткування міжнародних посилок. За оцінками центру, близько 80% таких відправлень припадає на товари з Китаю, а приблизно 90% товарів - косметика, аксесуари, одяг і взуття. Значну частину цієї продукції можуть виробляти українські підприємства.

Водночас китайські маркетплейси загрожують виживанню місцевих виробників. За висновками CASE Україна, іноземні виробники завдяки пільгам економлять приблизно 20 млрд грн.

Експерт CASE Україна Єфрем Лащук детальніше розібрав, як пільги з оподаткування посилок до 150 євро використовуються у тіньових та контрабандних схемах.

«Одна фізична особа, отримуючи лише одне поштове відправлення на добу, може за місяць імпортувати товарів, що звільнені від сплати будь-яких податків, на суму до 4,5 тис. євро (149 євро помножено на 30 днів). При цьому якщо «організувати» значну групу фізичних осіб (наприклад, 100 паспортів), які отримуватимуть по 3 відправлення на добу, то сума товарів, яка буде щомісячно «проникати» на митну на територію України, сягатиме 1,34 млн євро. Це вже значна промислова партія, з якої не потрібно сплачувати жодних податків», - роз’яснив експерт.

Інші українські економісти доводять, що закон суперечить інтересам українців. Виконавчий директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін пояснює, до чого готуватися звичайним покупцям:

«Минулого року українці отримали 75,6 млн посилок з-за кордону, і 99% з них ішли без ПДВ. Дитячі речі, павербанки, запчастини - все це подорожчає. Готуйтесь.

Окремий «фінт» для військових. Закон обіцяє звільнити оборонні товари від ПДВ, «в тому числі шляхом повернення сплаченого ПДВ». Тобто спочатку волонтер чи майстерня дронів платить 20% зі своїх грошей або зі збору (!). Потім доводить, що моторчик оборонний. Потім чекає. Перелік товарів і порядок повернення уряд ще не затвердив. Хто гарантує, що гроші повернуть і коли? Ніхто. Як вам фінт?...

Далі склади. Розмитнення не відбувається за хвилину. Посилки, з яких податок не взяли на платформі, лежатимуть на митних складах. Тисячі посилок в одних і тих самих місцях. Ідеальна ціль, правда? (!!!) Нагадаю: у «Нової пошти» з початку великої війни пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів».

Амелін також вважає ,що бюджет може не отримати обіцяних близько 10 млрд грн на рік.

Амелін вважає, що бюджет може не отримати очікуваних близько 10 млрд грн на рік. Влада не враховує, що після подорожчання посилок люди стануть менше купувати товарів. Як приклад він наводить Євросоюз, де після схожої реформи 2021 року китайський онлайн-імпорт упав удвічі.

За оцінкою Амеліна, українці заплатять близько 22,6 млрд грн на рік: податком, переплатою в магазинах і відмовою від покупок. «Рітейл отримає 2-3 млрд додаткової маржі. Про яку справедливість мова?» — запитує економіст.



«Чат 18» та контрабандні схеми



Міжнародні посилки хочуть не стільки оподаткувати, скільки ускладнити їх доставку. Таких висновків дійшов журналіст-розслідувач Євген Плінський. З власних джерел він довідався, що вісімнадцять CEO та власників нехарчового ритейлу створили спільний чат під умовною назвою «Чат 18», де обговорюється тема податку на посилки. Саме в цьому чаті планується медійне просування важливості введення ПДВ на посилки та інші стратегічні цілі.

«Одна з ключових ідей, яка видається відверто цинічною – це фактичне визнання членами «Чат 18», що особливого податкового ефекту для бюджету ніхто не очікує. Головною метою є створити умови складного та довгого шляху китайської посилки та її розмитнення для українців, щоб нівелювати перевагу ціни перед зручністю купівлі», – зазначив Плінський.

За його словами, ритейл чітко розуміє, що після запровадження норми жодної домовленості з китайськими майданчиками як податковими агентами не буде. Це неможливо організувати, і в Мінфіні це визнають, хоч поки і непублічно.

«Але ж закон вже буде діяти. Саме тому, усе адміністрування податків ляже на плечі митниці та поштовиків, що призведе до накопичення посилок на складах з відповідними безпековими наслідками, довгих черг на перевірку вартості, розрахунку податків, їхньої сплати і так далі. Не буду описувати деталі. Усі чудово розуміють, як працює цей механізм сьогодні. Буде те саме, але в кратно більших обсягах та на межі колапсу», – припускає журналіст.

За таких умов український споживач має самостійно дійти до того, що йому простіше купити цей самий товар в українському маркетплейсі трохи дорожче, ніж чекати його з Китаю. Водночас закон навряд чи скоротить частку тіньової економіки та не зменшить контрабандних схем.

«Лише схеми на кордоні у сфері легкої промисловості та податкові схеми з нелегальним тютюном грабують бюджет на 80 мільярдів гривень. І це економічно обґрунтовані та доведені цифри, які перекривають нестачу фактичних надходжень від ДПС та ДМС у 70 мільярдів гривень. Але ці цифри та масштаби зростаючої тіньової катастрофи, за винятком поодиноких народних депутатів, не викликають жодної активності парламенту», — констатує Плінський.

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