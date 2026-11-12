Податок на нерухомість у 2027 році: скільки доведеться заплатити за квартири та будинки

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У 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026 рік. Максимальна ставка становитиме 129,71 грн за кожен квадратний метр понад пільгову площу. Це на 9,71 грн більше, ніж під час сплати податку у 2026 році. Водночас конкретний розмір ставки залежатиме від рішення місцевої ради.

Граничний розмір податку становить 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, за кожен квадратний метр оподатковуваної площі. Для фізичних осіб суму податку розраховує податкова служба за місцем реєстрації власника.

Під час нарахування податку за 2026 рік використовуватимуть мінімальну зарплату, встановлену на 1 січня 2026 року. Вона становить 8647 гривень.

Таким чином, максимальна ставка розраховується за формулою:

8647 × 1,5% = 129,705 грн.

Після округлення це 129,71 грн за квадратний метр.

Однак місцеві ради самостійно встановлюють конкретні ставки залежно від розташування та типу нерухомості. Тому фактична сума податку може бути меншою за максимальну.

Наприклад, якщо людина володіє квартирою площею 80 кв. м, а пільгова норма становить 60 кв. м, оподаткуванню підлягатимуть лише 20 кв. м.

За максимальної ставки розрахунок буде таким:

8647 × 1,5% × 20 = 2594,10 грн.

У цьому прикладі округлюється кінцева сума податку, а не ставка за квадратний метр.

Для порівняння: у 2026 році українці сплачують податок за 2025-й. Тоді мінімальна зарплата становила 8000 грн, а максимальна ставка — 120 грн за квадратний метр.

Отже, за однакової оподатковуваної площі та незмінної ставки місцевої ради у 1,5% власник квартири площею 80 кв. м заплатить на 194,10 грн більше: замість 2400 грн — 2594,10 грн.

Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 2 710,2 тис. фізичних осіб — платників податку на нерухомість.

Кількість платників поступово збільшувалася:

станом на 1 січня 2023 року — 867,7 тис. осіб;

станом на 1 січня 2024 року — 1369 тис. осіб;

станом на 1 січня 2025 року — 2710,2 тис. осіб.

Таке зростання пов’язують із наповненням і звіркою державних реєстрів, а також удосконаленням адміністрування податку.

Близько половини платників-фізичних осіб проживають у Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях.

Фізичні особи сплачують податок лише за площу нерухомості, яка перевищує встановлені законом пільгові норми.

Зокрема, передбачені такі пільги:

60 кв. м — для квартири або квартир;

120 кв. м — для житлового будинку або будинків;

180 кв. м — якщо людина одночасно володіє квартирами та житловими будинками, зокрема їхніми частками.

Якщо власник має декілька об’єктів нерухомості одного типу, їхню загальну площу підсумовують. Пільгову норму застосовують до сумарної площі, а податок нараховують на перевищення.

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік мають надіслати власникам нерухомості до 1 липня 2027 року. Їх отримають поштою або через Електронний кабінет платника податків.

У повідомленні буде зазначено детальний розрахунок суми та реквізити для оплати.

Податок зараховується до місцевого бюджету за місцем розташування нерухомості. Якщо не сплатити його в установлений строк, може виникнути податковий борг, а також нараховуватимуться штрафні санкції та пеня.

Водночас власник має право звернутися до податкової служби для звірки даних. Зокрема, можна перевірити:

перелік об’єктів нерухомості та часток у праві власності;

загальну площу житла;

застосовану ставку податку;

правильність нарахованої суми.

Для цього необхідно подати заяву в довільній формі та додати документи, які підтверджують відповідні відомості. Інформація про сформовані повідомлення та нарахування також доступна в Електронному кабінеті.

На період воєнного стану діють спеціальні правила оподаткування нерухомості, розташованої на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, включених до затвердженого переліку.

За такі об’єкти податок на нерухомість не нараховують і не сплачують.

Крім того, житло на цих територіях, зокрема в тимчасово окупованому Криму, не враховують під час визначення бази оподаткування фізичних осіб.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

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