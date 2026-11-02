Подружжя пенсіонерів загинуло внаслідок зіткнення двох авто на Прикарпатті

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У Бурштині Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю Toyota Land Cruiser і Daewoo Lanos. Унаслідок зіткнення загинули 88-річний водій легковика та його 79-річна дружина. Подружжя померло на місці аварії.

За попередньою інформацією, водій Daewoo Lanos не надав переваги в русі позашляховику, що призвело до зіткнення.

2 листопада, 88-річний водій Daewoo виїжджав із другорядної вулиці Енергетиків на вулицю Адама Міцкевича, якою проходить траса Н-10 Мукачево – Львів.

«Він не надав переваги позашляховику Toyota під керуванням 28-річного мешканця Косівського району. Від отриманих травм водій Daewoo та його дружина загинули на місці події», – розповіли правоохоронці.

Водій Toyota Land Cruiser був тверезий. Слідчі відкрили справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок.

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