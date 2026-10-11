Погода в Україні 11 жовтня: до +24° тепла та дощі в низці областей

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В Україні сьогодні, 11 жовтня, очікується тепла погода з температурою до +24°. Водночас у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують дощі, а в окремих районах заходу вони будуть значними.

За прогнозом синоптиків, протягом дня в Україні буде мінлива хмарність. У західних, північних та Вінницькій областях очікуються помірні дощі, а на заході країни місцями — значні опади. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Уранці на півдні та сході України місцями можливий туман, який може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер переважно південний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вдень становитиме:

+19…+24° — у більшості регіонів;

+12…+17° — у західних областях.

У Києві та області 11 жовтня також прогнозують мінливу хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі.

Вітер буде переважно південним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вдень у Київській області становитиме +18…+20°, а в столиці — близько +20°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні зберігалась відносно тепла погода, однак у частині регіонів очікуються опади та сильний вітер. Місцями також знизиться температура повітря.

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.

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