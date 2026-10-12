Погода в Україні 13 жовтня: дощі, тумани та заморозки на заході

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У вівторок, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі, а в західних регіонах на поверхні ґрунту можливі заморозки. Водночас на сході та південному сході повітря прогріється до +23°.

За прогнозом синоптиків, дощі очікуються в більшості регіонів країни. Без опадів буде у західних, східних, Житомирській та Вінницькій областях, а вдень — також на Київщині.

Уночі та вранці в західних областях місцями можливий туман.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

У західних областях уночі прогнозують +1…+6°, а на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0° до -3°. Удень температура становитиме +9…+14°.

На решті території України вночі очікується +5…+10°. На півдні та південному сході буде тепліше — до +14°.

Удень повітря прогріється до +12…+17°, а у східних і південно-східних областях температура сягатиме +18…+23°.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

У понеділок, 12 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей пройдуть дощі, місцями опади будуть значними.

В Україні 11 жовтня очікувалися тепла погода з температурою до +24°. Водночас у західних, північних та Вінницькій областях прогнозують дощі, а в окремих районах заходу вони будуть значними.

У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні зберігалась відносно тепла погода, однак у частині регіонів очікуються опади та сильний вітер. Місцями також знизиться температура повітря.

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.

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