Погода в Україні 17–18 жовтня: прогнозують дощі, хмарність і похолодання

0:00 / 0:00

Вихідні 17 і 18 жовтня в Україні будуть переважно похмурими, прохолодними та дощовими. Опади очікуються майже в усіх регіонах країни як у суботу, так і в неділю. Водночас суттєвих змін температури не прогнозують.

Найпрохолодніше буде в західних областях, де температура становитиме від +7° до +13°, а найтепліше — на сході, де повітря прогріється до +19°…+21°.

Київ. У суботу, 17 жовтня, буде хмарно, очікується дощ. Уночі температура становитиме +10°, удень — до +15°. У неділю вночі прогнозують +12°, удень — +15°. Зберігатиметься хмарна погода з дощем.

Львів. У суботу вночі буде +7°, удень — +11°, небо затягне хмарами. У неділю температура становитиме +8° вночі та +11° вдень, очікується дощ.

Луцьк. У суботу прогнозують хмарну погоду, температура вночі становитиме +8°, удень — +13°. У неділю буде хмарно та дощитиме, температурні показники залишаться на тому самому рівні.

Вінниця. У суботу буде хмарно, температура коливатиметься від +7° до +11°. У неділю повітря прогріється до +11°…+14°, прогнозують дощ.

Одеса. У суботу очікується хмарна погода з дощем. Уночі температура становитиме +11°, удень — +13°. У неділю також буде хмарно та дощитиме, температура коливатиметься від +10° до +15°.

Харків. У суботу прогнозують хмарну погоду з дощем. Уночі буде +14°, удень — до +18°. У неділю температура становитиме +12°…+18°, також очікуються опади.

Дніпро. У суботу буде хмарно, вночі температура опуститься до +13°, удень підніметься до +17°. У неділю прогнозують +14°…+18° і дощ.

Сімферополь. У суботу температура становитиме +9°…+14°, очікується хмарна погода з дощем. У неділю буде +12°…+16°, також прогнозують опади.

Маріуполь. У суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі температура становитиме +12°, удень — до +21°, можливий дощ. У неділю вночі буде +14°, удень — +21°. Прогнозують невелику хмарність і дощ.

Краматорськ. У суботу буде хмарно з проясненнями, температура вночі становитиме +13°, удень — до +21°. У неділю очікується хмарна погода, вночі — +13°, удень — +19°. Прогнозують дощі.

Сєвєродонецьк. У суботу передбачають хмарну погоду з проясненнями. Уночі температура становитиме +11°, удень — до +21°. У неділю буде хмарно, температура вночі опуститься до +11°, а вдень підніметься до +19°.

Буковель. У суботу буде хмарно. Уночі температура становитиме +3°, удень — до +9°. У неділю вночі також очікується +3°, удень повітря прогріється до +9°. Прогнозують хмарну погоду.

Моршин. У суботу вночі буде +6°, удень — +11°, небо затягне хмарами. У неділю прогнозують хмарну погоду, температура становитиме +7° вночі та +12° вдень.

Трускавець. У суботу очікується хмарна погода, температура повітря становитиме до +10°. У неділю буде +6°…+11°, небо залишатиметься хмарним.

Свалява. У суботу прогнозують похмуру погоду, температура підніметься до +13°. У неділю буде невелика хмарність, стовпчики термометрів покажуть +6°…+14°.

Затока. У суботу буде хмарно, вночі температура становитиме +8°, удень — +12°, очікується дощ. У неділю прогнозують хмарну погоду з проясненнями, температура коливатиметься від +10° до +16°, можливі опади.

Отже, найближчими вихідними в більшості регіонів України переважатимуть хмарність і дощі. Найнижчі температури очікуються в західних областях і Карпатах, де в Буковелі вночі прогнозують лише +3°. Натомість у східних містах, зокрема в Маріуполі та Краматорську, вдень повітря може прогрітися до +21°.

Під час планування поїздок і прогулянок варто врахувати ймовірність опадів та прохолодну погоду.

Найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

Погода на вихідних здивує контрастами: від дощів до +26 градусів тепла.

Погода в Україні 13 жовтня: дощі, тумани та заморозки на заході.

Читай нас у