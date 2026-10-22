Погода в Україні 22 жовтня: до +20° тепла, дощі та штормовий вітер

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У четвер, 22 жовтня, в Україні збережеться тепла осіння погода, місцями температура повітря підніметься до +20°. Водночас у більшості регіонів очікуються дощі, а в західних областях можливі значні опади та пориви вітру до 20 м/с.

За прогнозом синоптиків, протягом дня в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі. У західних областях вдень опади будуть помірними, а на Закарпатті та Прикарпатті очікуються значні дощі. Водночас у східних і південно-східних областях опадів не прогнозують.

Вітер переважно південно-східний та східний, швидкістю 7–12 м/с. У більшості західних областей удень місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +12…+17°, а на півдні країни буде тепліше — +15…+20°.

У Києві та Київській області 22 жовтня також буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ.

Вітер південно-східний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вдень у Київській області становитиме +12…+17°, а в столиці — +15…+17°.

Про це повідомляється у прогнозі Укргідрометцентру.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму.

В середу, 21 жовтня, на території України очікувалась хмарна з проясненнями погода. Переважна більшість регіонів залишиться без істотних опадів, лише в окремих областях, окрім заходу та південного заходу, можливий невеликий дощ.

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