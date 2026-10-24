Погода в Україні 25 жовтня: на Заході оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

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Уночі та вранці 25 жовтня в західних областях України, крім Закарпатської, очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів. Через несприятливі погодні умови можливі ускладнення руху транспорту.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.

У зв’язку з туманом у відповідних областях оголосять І рівень небезпечності — жовтий.

Водіям рекомендують бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також користуватися протитуманними фарами за потреби.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 24 жовтня, у Києві буде хмарно, місцями прогнозують дощі. Температура повітря протягом дня становитиме від +11 до +15 °C.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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