Погода в Україні 25 жовтня: на Заході оголосили жовтий рівень небезпеки через туман
Уночі та вранці 25 жовтня в західних областях України, крім Закарпатської, очікується туман. Видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів. Через несприятливі погодні умови можливі ускладнення руху транспорту.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — попередили в Укргідрометцентрі.
У зв’язку з туманом у відповідних областях оголосять І рівень небезпечності — жовтий.
Водіям рекомендують бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також користуватися протитуманними фарами за потреби.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу, 24 жовтня, у Києві буде хмарно, місцями прогнозують дощі. Температура повітря протягом дня становитиме від +11 до +15 °C.
У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.