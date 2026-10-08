Погода в Україні 8 жовтня: очікується дуже теплий день без опадів

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В Україні сьогодні, 8 жовтня, очікується дуже тепла та комфортна погода. За прогнозом синоптиків, опадів у більшості регіонів не буде, а температура повітря вдень підніметься до 24 градусів тепла.

Синоптична ситуація 8 жовтня сприятиме встановленню дуже теплої погоди без опадів.

Протягом дня прогнозується мінлива хмарність. У південних областях, а також у Харківській та Луганській областях вранці місцями можливий туман.

Вітер буде переважно південним, зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах місцями очікуються сильніші пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря вдень по Україні становитиме 18-24°.

У Києві та Київській області 8 жовтня також буде тепло та без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Вітер у столичному регіоні — південний, 5-10 м/с.

Температура вдень:

у Київській області — 18-23° ;

у Києві — 21-23°.

Таким чином, 8 жовтня в Україні очікується одна з теплих погодних діб із температурою до 24° та без опадів. Водночас уранці в окремих південних, східних областях і Карпатах варто враховувати туман та сильні пориви вітру відповідно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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