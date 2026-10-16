Погода в Україні зміниться наступного тижня — коли чекати покращення

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Найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

За його словами, 16 жовтня до України прийде циклон. Він зумовить дощі різної інтенсивності, особливо рясні на Лівобережжі нашої держави.

У суботу, 17 жовтня, дощі продовжаться, але подекуди їх інтенсивність зменшиться. Місцями формуватимуться тумани. Температура вночі +6º...+11º, вдень +11º...+16º.

У неділю та понеділок, 18-19 жовтня, очікується ще один південний циклон. Орієнтовно він рухатиметься з Туреччини на південь України. Знову в Україні пройдуть значні дощі, подекуди з грозами.

"За попередніми прогностичними розрахунками, на стабілізацію погоди очікуємо після 20 жовтня", - повідомив експерт.

За його словами, "жовтень ще подарує теплі дні золотої осені, але поки парасольки в тренді"

Про це на своїй сторінці у Facebook розказазв синоптик Віталій Постигань.

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Погода в Україні 13 жовтня: дощі, тумани та заморозки на заході.

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