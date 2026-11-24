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В Україні продовжує скорочуватися поголів’я великої рогатої худоби. Станом на 1 листопада 2026 року в господарствах усіх категорій налічувалося 901,6 тисячі корів — на 204 тисячі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальна кількість великої рогатої худоби (ВРХ) за рік зменшилася на 18% і становила 1,67 мільйона голів. Водночас 52% промислового поголів’я корів зосереджено у п’яти областях України.

Падіння в присадибному секторі

Як зазначають аналітики, головним чинником падіння показників стало скорочення у господарствах населення, де кількість ВРХ за рік впала на 367 тис. голів (-34%), а корів — на 206 тис. голів (-29%). У приватних господарствах наразі залишається 707,2 тис. голів ВРХ (з яких 515,2 тис. корів). Селяни скорочують худобу через високі виробничі витрати, водночас вибуття стримується труднощами з продажем зерна через воєнну логістику та блокаду портів, що робить корову джерелом живих грошей.

На промислових підприємствах утримується 58% ВРХ (958,6 тис. голів, з яких 386,4 тис. корів). За рік кількість корів на фермах зросла на 2,3 тис. голів (+1%), хоча із серпня спостерігається вимушений забій і загибель тварин від російських обстрілів.

Релокація у безпечні регіони

Через безпекові ризики відбувається релокація господарств із прифронтових південних і східних областей у західні, північні та центральні регіони. Зростання промислового поголів'я корів зафіксовано в 10 областях: Рівненська область (+27%); Львівська область (+19%); Тернопільська область (+10%); Житомирська область (+6%); Вінницькая область (+5%); Хмельницька область (+5%); Одеська область (+4%); Волинська область (+1%); Київська область (+1%); Черкаська область (+1%).

Релокація у безпечні регіони

Через безпекові ризики відбувається релокація господарств із прифронтових південних і східних областей у західні, північні та центральні регіони. Зростання промислового поголів'я корів зафіксовано в 10 областях: Рівненська область (+27%); Львівська область (+19%); Тернопільська область (+10%); Житомирська область (+6%); Вінницькая область (+5%); Хмельницька область (+5%); Одеська область (+4%); Волинська область (+1%); Київська область (+1%); Черкаська область (+1%).

Завдяки цьому понад 52% корів промислового сектору сьогодні зосереджено у п’яти регіонах:

Полтавська область (51,70 тис. голів);

Черкаська область (45,10 тис.);

Чернігівська область (36,80 тис.);

Київська область (34,40 тис.);

Вінницька область (32,90 тис.).

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

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