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У межах міжнародної спецоперації «Еспаньйол» правоохоронці перекрили канали постачання наркотиків з Іспанії, США та Португалії до України. Операція була спрямована на припинення міжнародного наркотрафіку та викриття шляхів ввезення заборонених речовин на територію України.

"Правоохоронці задокументували діяльність розгалуженої злочинної мережі, учасники якої забезпечували весь ланцюг постачання та збуту наркотиків: від ввезення з-за кордону до розповсюдження в Україні. Мережа мала багаторівневу структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками", – зазначається у повідомленні.

Було встановлено, що кокаїн і гашиш надходили до України з Іспанії та Португалії, канабіс – зі Сполучених Штатів Америки.

‎У Нацполіції повідомили, що заборонені речовини ховали в побутовій техніці, а для перевезення їх використовували міжнародні автобусні маршрути і послуги поштового оператора.

"В Україні наркотики реалізовували через Телеграм-канали та розгалужену мережу збувачів, яка охоплювала різні регіони держави", – заявили у поліції.

Як зазначається, під час першого етапу поліцейські зосередилися на блокуванні збуту, щоб не допустити надходження наркотиків до споживачів.

‎"Заходи відбулися в одинадцяти регіонах України. Правоохоронці припинили діяльність контрабандних каналів ввезення на територію країни наркотиків, міжрегіональних каналів розповсюдження заборонених речовин та затримали причетних до них осіб", – додали у поліції.

А на другому етапі правоохоронці викрили і затримали інших фігурантів, які забезпечували збут кокаїну і канабісу на території України.

‎Загалом у межах спецоперації було проведено 141 обшук за силової підтримки спецпідрозділів тактико-оперативного реагування і поліції особливого призначення із залученням кінологічної служби ГУНП в областях та Києві.

У результаті цих дій було перекрито канали постачання наркотиків з Іспанії, США та Португалії до України.

‎Було вилучено понад 67 кг наркопродукції, зокрема 3,5 кг кокаїну, канабіс, гашиш, кратом, α-PVP, амфетамін, кетамін, МДМА, псилоцибінові гриби і кондитерські вироби з вмістом тетрагідроканабінолу.

Окрім цього, правоохоронці вилучили обладнання для культивування нарковмісних рослин, техніку, автомобілі, зброю та боєприпаси.

"Сума вилученої готівки в національній та іноземних валютах становить в еквіваленті понад три мільйони гривень. Загальна вартість вилученого перевищує 90 мільйонів гривень", – поінформували у НПУ.

Правоохоронці затримали 37 учасників у порядку ст. 208, 615 Кримінального процесуального кодексу.







Слідчі Національної поліції повідомили підозру 39 фігурантам, залежно від їх участі у протиправній діяльності, за частинами 1, 2, 3 ст. 307 та частиною 3 ст. 305 Кримінального кодексу – за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів та контрабанду.

Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За результатами експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру й іншим причетним особам.

Спецоперацію "Еспаньйол" було проведено за координації Департаменту боротьби з наркозлочинністю, Головного слідчого управління Національної поліції України, СБУ та Офісу генпрокурора.

Про це повідомив на сайті Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

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