Поліція оголосила підозри бойовикам, які катували волонтерку Ірину Довгань

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Українські правоохоронці оголосили підозри двом бойовикам незаконного збройного формування «Восток», які у 2014 році катували волонтерку Ірину Довгань. Її прив'язали до стовпа на площі окупованого Донецька та публічно знущалися через допомогу українським військовим.

За даними слідства, йдеться про Сайдаша Закаєва з Чеченської Республіки та Маірбега Плієва з Північної Осетії. Встановити їхні особи допомогла інформація, надана фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підозри оголосили за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.

За даними «Книги катів», обох бойовиків ліквідували під час російсько-української війни, тому підозри їм оголосили посмертно.

У Національній поліції повідомили, що у справі наразі є п'ятеро фігурантів, трьом із них уже повідомили про підозру. За інформацією слідства, троє фігурантів можуть бути мертвими, однак офіційного документального підтвердження цьому немає. Щодо ще двох підозри готують.

Провадження передали слідчим у 2023 році з кваліфікацією незаконного позбавлення волі. Під час розслідування також виявили сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.

У 2014 році Ірина Довгань допомагала українським військовим коштами, одягом та їжею. Окупанти затримали її та протягом п'яти днів катували.

Після цього волонтерку прив'язали до стовпа в центрі Донецька з табличкою «Она убивает наших детей. Пособник карателей». Бойовики били її та змушували кричати «Зіг Хайль», а люди на площі приєднувалися до знущань.

Знущання випадково сфотографував бразильський журналіст Мауріціо Ліма, після чого міжнародні правозахисники забили на сполох. Тоді бойовики відпустили Довгань.

Про це повідомили в Національній поліції та Офісі генерального прокурора.

Окупанта, який взяв цивільну в заручниці у Куп’янську, засудили до 10 років.

До 12 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця зс рф Сергія Карпіловича, який понад два місяці систематично ґвалтував 57-річну цивільну жінку в захопленому селі Покровського району Донецької області.

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