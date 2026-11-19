0:00 / 0:00

Правоохоронці Тернопільської області відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного догляду та жорстокого поводження з 9-річною дівчинкою з інвалідністю в реанімаційному відділенні обласної клінічної дитячої лікарні.

Розслідування розпочали за статтею про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітньої особи. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

Як розповіла мати дитини Ірина Саверіна у коментарі телеканалу «Тернопіль1», 16 жовтня її доньку Мілену екстрено госпіталізували, а згодом перевели до відділення інтенсивної терапії, куди рідних не пускали. За словами жінки, у реанімації дитину цілодобово утримували зв’язаною в одному положенні за допомогою чоловічих краваток, а медичні препарати вводили без дотримання графіка. Після переведення дівчинки до паліативного відділення мати виявила у неї численні гематоми та глибоку рану на нозі з ознаками нагноєння, крім того, дитина втратила майже п’яту частину ваги — схудла з 16 до 13 кілограмів.

На початку листопада жінка звернулася з письмовими скаргами до адміністрації медзакладу та Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА, однак тривалий час не отримувала відповіді. Слідчі поліції вже опитали матір постраждалої та призначили низку судово-медичних експертиз для встановлення всіх обставин і надання правової оцінки діям лікарів. Зі свого боку директор Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні Володимир Семерез заявив, що в закладі ініціювали внутрішнє службове розслідування.

Джерело: Поліція Тернопільської області.

У Тернополі суд ухвалив вирок двом лікарям обласної дитячої клінічної лікарні у справі про смерть півторарічного хлопчика під час стоматологічного лікування. Трагедія сталася в листопаді 2023 року. Дитина померла під час планового лікування карієсу, яке проводили під загальним наркозом.

Правоохоронці назвали попередню причину смерті хлопчика під час лікування зубів

Читай нас у