Поліція заявила, що жоден магазин мережі U420 не відновив роботу після закриття

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В Україні продовжують протидіяти діяльності наркоугруповання «Хімпром». Зокрема, мережу магазинів U420 закрили, і від квітня жоден із закладів не поновив роботу.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час нагородження працівників Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

За його словами, важливими результатами роботи стали заборона синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA та запровадження контролю за групами похідних синтетичних наркотиків. Це унеможливлює уникнення державного контролю лише шляхом зміни хімічної формули речовини.

У межах міжнародної операції за участю правоохоронців Албанії та Казахстану, Інтерполу й Управління боротьби з наркотиками США ліквідували вербувальні ланки угруповання «Хімпром», припинили роботу кол-центрів і викрили його осередки в Україні та за кордоном.

Також під час спецоперації «Еспаньйол» правоохоронці перекрили канали постачання наркотиків з Іспанії, Португалії та США. Підозри оголосили 39 фігурантам.

У межах операції «Рубікон» ліквідували 42 нарколабораторії та 134 склади готової продукції, а також припинили діяльність 56 наркошопів. Про підозру повідомили 367 особам.

Загалом за дев’ять місяців 2026 року до суду скерували обвинувальні акти щодо 420 учасників 85 організованих груп і злочинних організацій. Вартість вилученого та арештованого майна становить 400 млн гривень.

Про результати роботи та нагородження поліцейських повідомили з нагоди 33-ї річниці створення служби боротьби з наркозлочинністю.

Джерело: Національна поліція України.

Керівництво Національної поліції України звітувало про розгром однієї з найпотужніших кримінальних структур країни — угруповання «Хімпром». Одним із найприбутковіших проєктів угруповання стала мережа магазинів «U-420», через яку реалізовували синтетичні канабіноїди під виглядом цукерок та желейних ведмедиків.

Правоохоронці проводять масштабні обшуки в мережі магазинів U420.

У Києві громили магазини мережі «U420» на тлі звинувачень у продажі підозрілих речовин, зокрема неповнолітнім.

У середу, 4 листопада, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов фігурантів справи U420, під час яких вони обговорювали можливість фізичної розправи над журналістами, які висвітлювали діяльність мережі магазинів. Зокрема, йшлося про напад із використанням кислоти на журналіста Дениса Бігуса через матеріал про наркошопи U420.

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