Половина укриттів на офіційній карті Києва може бути фіктивною — Попенко

0:00 / 0:00

На офіційній карті укриттів Києва, яку раніше оприлюднила Київська міська державна адміністрація, близько половини або навіть більше об’єктів можуть бути фіктивними.

За його словами, замість укриття там або підвал, або спортзал, або танцмайданчик. З 2023 року ситуація, за його словами, не надто змінилася, особливо в центрі міста, де половина зазначених на картах підвалів — уже у приватній власності.

"Тому реальність така, що навіть якщо бізнесмен чи підприємець намалює хоч 10 стрілочок, куди там треба виходити чи куди йти, чи напише в якійсь перукарні або в якомусь невеличкому магазинчику, що ось там є укриття, ніхто не гарантує, що укриття саме там буде відкрито, і що людина туди зможе пройти", — констатує Попенко.

Також він "пройшовся" по темі мобільних укриттів, яких у Києві на п’ятий рік війни всього два, одне з яких — в Оболонському районі. Ще одне є в Деснянському:

"Ну справді, ми вже давно мали б забезпечити місто цими модульними укриттями. Треба було це зробити ще давно. Чому цього не зробили? Мені бракує слів, щоб пояснити, але ось бездіяльність усіх рівнів влади щодо забезпечення цими модульними мобільними укриттями".

Таку думку в ефірі каналу "Суперпозиція"

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

_1quk?t=936">

У ДСНС пояснили, як бізнесу організувати укриття для працівників.

У Рівному встановили тестове мобільне укриття та планують ще три.

Укрзалізниця облаштувала 33 мобільні укриття на залізничних об’єктах Києва та Київської області. Вони призначені для захисту людей під час повітряних загроз.

У Києві розгорівся скандал через ремонт тротуарів замість шкільних укриттів.

Читай нас у