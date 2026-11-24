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Підрядник, який не завершив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, самостійно відкликав заяву щодо розірвання контракту з міською владою. Причин такого рішення компанія не пояснила.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Він нагадав, що раніше надзвичайний арбітр повністю відхилив вимоги цієї компанії заборонити місту добудовувати завод з іншими підрядниками.

Також польську компанію зобов’язали компенсувати 12 тисяч євро юридичних витрат.

Садовий стверджує, що Цих грошей міський бюджет досі не отримав.

«Тепер компанія відмовилася і від подальшого розгляду власної заяви. Чому – не пояснює. Ми не знаємо, що стало причиною такого рішення. Але точно знаємо, що жодного рішення арбітражу по суті спору, яке підтверджувало б гучні заяви підрядника про поразку Львова, немає», – констатував міський голова.

Він додав, що місто й надалі захищатиме свої інтереси та вимагатиме компенсації витрат.

Крім того, Садовий вкотре пообіцяв, що сміттєпереробний завод добудують.

Нагадаємо, Львів витратив понад €28 млн на сміттєпереробний завод, який досі не добудували.

Раніше мерія Львова звернулася до Польщі щодо будівництва сміттєпереробного заводу.

Польща розкритикувала Львів за розірвання контракту на сміттєпереробний завод.

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