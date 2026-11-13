Польські волонтерки передали ЗСУ автомобілі, зібрані коштом благодійників

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11 листопада, у День незалежності Польщі, перед Львівською оперою волонтерки організації «Павучихи з Ополя» передали представникам ЗСУ кілька автомобілів.

Машини придбали завдяки пожертвам поляків, приватним зборам і допомозі волонтерів. Серед переданого транспорту — Nissan Primastar, Mitsubishi Pajero, Volkswagen T4 та броньовані автомобілі.

За словами волонтерки Оли Чарнецької, організація від початку повномасштабної війни плете маскувальні сітки, а останні два-три роки також регулярно організовує автомобільні конвої для українських захисників.

Загалом волонтерки передали українським військовим уже сотні автомобілів. Такі акції проводять практично щотижня.

Джерело: Новий Кур’єр Галицький

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