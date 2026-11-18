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У Польщі готуються до можливого напливу біженців з України взимку. Причиною можуть стати перебої з опаленням та електропостачанням, спричинені російськими атаками.

Польський уряд наразі розглядає три сценарії на зиму 2026-2027, коли Росія може збільшити свої атаки на цивільних в Україні.

"Перший передбачає відсутність припливу громадян України, другий – приплив осіб, яких прийматимуть їхні родини, що вже проживають у Польщі. Третій сценарій – це масовий приплив громадян України", – повідомили у міністерстві внутрішніх справ та адміністрації.

Як пише видання, до Польщі може прибути до 2,5 мільйона біженців з України – у випадку гіршого сценарію.

Наприкінці вересня відбулася зустріч керівництва відомства з воєводами, прикордонною охороною та представниками Урядової агенції стратегічних резервів. У прикордонній службі повідомили, що постійно відстежують ситуацію на кордоні.

"Прикордонна служба раз на тиждень надсилає до МВС та адміністрації звіти щодо ситуації на кордоні, а також профілі осіб, які його перетинають, наприклад, чи є серед них жінки з дітьми", – заявили в установі.

Міністерство запевняє, що має підготовлені рішення на випадок можливого "третього сценарію", який, на думку уряду, "на цей час є найменш імовірним".

Джерело: Rzeczpospolita.

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