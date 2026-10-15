Польща передала Україні секретну допомогу для захисту Києва

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Під час зустрічі на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили посилення оборонної співпраці та захист українських міст від російських повітряних атак.

Володимир Зеленський висловив подяку Варшаві за надання критично важливої допомоги, зокрема 20-міліметрових боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Окрім того, глава держави відзначив передачу непублічних елементів озброєння, які покликані суттєво зміцнити захист столиці від масованих ворожих ударів.

Зі свого боку Дональд Туск запевнив у непорушності підтримки України з боку Польщі та ЄС, наголосивши, що будь-які дії чи рішення, здатні підіграти інтересам Росії у цій війні, є абсолютно неприйнятними для європейської спільноти.

Джерело: Радіо Свобода.

16 вересня повідомлялося, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти кілька протибалістичних ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше Польщі передала Україні 5 ракет Patriot, через що права опозиція влаштувала страшний скандал.

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