Польща призупинила постачання військової допомоги Україні через рішення Львівської облради

0:00 / 0:00

Постачання масштабного пакета військової допомоги з Польщі було призупинено через ухвалене Львівською обласною радою рішення про оголошення 2027 року роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича. Про це повідомило журналістам джерело в українському уряді.

Депутати провели голосування саме в момент підготовки польської сторони до відправлення озброєння. Наразі українська сторона проводить активні консультації закритими каналами для врегулювання ситуації.

Джерело: Європейська правда.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував нещодавнє рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича, заявивши, що такі дії шкодять самій Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, яким можуть заборонити в’їзд до країни. Причиною стала ініціатива облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії, Романа Шухевича та Олега Ольжича.

Читай нас у