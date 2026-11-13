Помер Герой України та ініціатор відродження Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький

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У четвер, 12 листопада, на 80-му році життя помер Герой України, видатний літературознавець, педагог і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький. Йому було 79 років. Про смерть одного із засновників Народного Руху України та ініціатора відродження Києво-Могилянської академії стало відомо у п’ятницю, 13 листопада.

«12 листопада перестало битися серце Героя України, видатного літературознавця, педагога, журналіста, громадського діяча, одного із засновників Народного Руху України, ініціатора відродження Києво-Могилянської академії, її першого та почесного президента В’ячеслава Степановича Брюховецького (1947-2026)», – йдеться у повідомленні.

В університеті наголосили, що В’ячеслав Брюховецький присвятив своє життя розбудові незалежної України. У 1991 році він ініціював відродження Києво-Могилянської академії, яка згодом стала одним із символів української незалежності та нової системи вищої освіти.

Відновлений заклад поєднав історичні традиції із сучасними західними освітніми підходами. Академія стала україномовним інноваційним університетом із власною академічною культурою, заснованою на свободі, взаємній повазі та спільних цінностях.

«Саме тут у 1996 році були відкриті перші магістерські програми, а у 2008 році – створена Докторська школа з першими структурованими програмами підготовки докторів філософії. Тут утвердилися справжнє студентське самоврядування, особлива внутрішня культура взаємної довіри і поваги, атмосфера творчості й свободи, увага до критичного мислення», – зазначається у повідомленні.

У могилянській спільноті також підкреслили, що цінності, закладені в основу Академії, позначилися і на громадській діяльності її представників. Зокрема, спільнота університету активно долучалася до Помаранчевої революції 2004–2005 років і Революції Гідності 2013–2014 років.

Крім того, представники Академії брали участь у захисті університетської автономії в межах відповідного консорціуму, який діяв у 2005–2010 роках.

Одним із найважливіших здобутків В’ячеслава Брюховецького стало виховання покоління могилянців, готових брати відповідальність за майбутнє країни. Сьогодні випускники та представники університетської спільноти працюють у різних сферах, а також захищають Україну на фронті.

«Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе. Вона живе у відродженому ним університеті, у людях, яких він об’єднав і надихнув, у цінностях, які він відстоював, а також у майбутньому, заради якого він працював. Світла Пам’ять Великій Людині – В’ячеславу Степановичу Брюховецькому. Щирі співчуття родині, близьким, друзям, колегам і всій могилянській спільноті», – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного університету «Києво-Могилянська академія».

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