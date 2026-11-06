Помер митрополит УПЦ МП, який потрапив під санкції РНБО

6 листопада на 86-му році життя помер митрополит Феодосійський і Керченський Платон, у миру — Володимир Удовенко. Він був одним із найстарших ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. У грудні 2022 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила проти нього санкції через підтримку дій і політики Росії.

У повідомленні зазначено, що Платон помер 6 листопада, на 86-му році життя. Володимир Удовенко народився 17 листопада 1940 року в селищі Успенка тодішньої Ворошиловградської області, нині — Луганської. Після закінчення школи у 1957 році він вступив послушником до Одеського Успенського монастиря.

У 1958 році Удовенко почав навчатися в Київській духовній семінарії. Після її закриття у 1960 році продовжив освіту в Одеській духовній семінарії. У 1961–1964 роках проходив військову службу. Після завершення семінарії у 1965 році вступив до Ленінградської духовної академії. Закінчив її у 1969 році зі ступенем кандидата богослов'я. Того ж року почав працювати референтом у Відділі зовнішніх церковних зносин. У 1972 році завершив аспірантуру при Московській духовній академії.

Церковна кар'єра Платона

14 квітня 1971 року Володимир Удовенко прийняв чернечий постриг і отримав ім'я Платон. Через три дні його висвятили в сан ієродиякона, а 12 вересня того ж року — в сан ієромонаха. 3 листопада 1972 року Платона звели в сан архімандрита та направили служити до Аргентинської єпархії. 16 грудня 1973 року в Богоявленському соборі Москви відбулася його хіротонія на єпископа Аргентинського і Південноамериканського.

У 1977 році він став архієпископом і отримав призначення патріаршим екзархом у Центральній та Південній Америці. У 1980 році Платона призначили архієпископом Свердловським і Курганським, а також доручили йому керувати Челябінською єпархією. У 1981–1986 роках він обіймав посаду заступника голови Відділу зовнішніх церковних зносин. У грудні 1984 року став архієпископом Ярославським і Ростовським. З 1 листопада 1993 року Платон знову очолив Аргентинську кафедру. 29 лютого 2004 року його звели в сан митрополита.

Перехід до УПЦ МП і санкції України

У 2012 році Платона звільнили від управління Аргентинсько-Американською єпархією та прийняли до Української православної церкви Московського патріархату. 20 грудня 2012 року Синод УПЦ МП призначив його керувати Феодосійською єпархією. Він отримав титул митрополита Феодосійського і Керченського.

Однак у 2022 році ім'я Володимира Удовенка з'явилося в переліку осіб, проти яких Україна запровадила санкції. Рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони 1 грудня 2022 року. Підставою для обмежень стала підтримка дій і політики Російської Федерації, які, за оцінкою української влади, підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності й безпеці. Про смерть митрополита повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Священник із Чернівецької області Василь Ковташ, який раніше перейшов до ПЦУ, заявив у відеозверненні про намір повернутися під юрисдикцію УПЦ Московського патріархату.

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