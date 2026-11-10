Помер Олег Білорус, перший посол незалежної України у США

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Олег Білорус пішов із життя 6 листопада 2026 року на 88-му році життя. Він був народним депутатом України чотирьох скликань, академіком НАН України та першим Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах.

Працюючи у Верховній Раді, Олег Білорус здобув репутацію авторитетного експерта з міжнародної політики та брав безпосередню участь у формуванні зовнішньополітичного курсу держави. Колеги відзначають його принциповість і державницький підхід до роботи.

В Асоціації народних депутатів висловили глибокі співчуття родині, близьким, колегам та учням покійного, наголосивши, що його внесок назавжди залишиться в історії українського парламентаризму, дипломатії та науки.

Олег Білорус був доктором економічних наук, академіком НАН України, Надзвичайним і Повноважним Послом України у США (1992–1994 роки, визнаний «Дипломатом року» в США у 1994-му) та народним депутатом чотирьох скликань (із третього по шосте). Протягом усіх каденцій у Верховній Раді він спеціалізувався на міжнародній політиці, працював у комітеті із закордонних справ (очолював його у VI скликанні) та був віцепрезидентом Парламентської асамблеї ОБСЄ.

У 1996-1999 роках Олег Білорус був членом всеукраїнського об’єднання «Громада» Павла Лазаренка, де обіймав посаду заступника голови партії, і саме від цієї політсили у 1998 році вперше пройшов до парламенту III скликання.

Згодом, під час тієї ж каденції, він перейшов до новоствореного всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», ставши одним із найдавніших соратників Юлії Тимошенко та заступником лідера партії. У 2002, 2006 та 2007 роках він обирався до Верховної Ради IV, V та VI скликань від Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ), зокрема очолював фракцію БЮТ у парламенті IV скликання. У 2012 році політик знову балотувався до Ради від «Батьківщини», проте 122-ге місце у списку виявилося непрохідним.

На сайті «Батьківщини» написали: «Відбулося прощання та поховання Олега Григоровича Білоруса – члена партії «Батьківщина», видатного українського політика, дипломата, науковця, доктора економічних наук, професора, академіка Національної академії наук України. Олега Григоровича поважали за професіоналізм, мудрість, щирість, принциповість і відданість Україні. Особливе місце в житті Олега Григоровича посідає дипломатична діяльність. Він став першим Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполучених Штатах Америки після проголошення незалежності нашої держави. У непростий період становлення української державності він доклав значних зусиль для утвердження суверенітету й незалежності України на міжнародній арені».

Про втрату повідомила Асоціація народних депутатів України.

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