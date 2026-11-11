Помер український боксер Олександр Ісматов, який захищав Україну у лавах ЗСУ

Український бокс зазнав непоправної втрати — пішов із життя Олександр Ісматов. Колишній призер чемпіонату світу серед юніорів також став на захист Батьківщини та служив у лавах Збройних сил України. Спортсмену було 40 років.

Причини та обставини смерті Олександра Ісматова наразі не розголошуються.

Олександр Ісматов народився в Харкові. У юному віці він здобув нагороду на чемпіонаті світу серед кадетів у Баку, де виступав у ваговій категорії до 45 кілограмів.

Згодом спортсмен представляв харківський боксерський клуб «Локомотив» та отримав звання майстра спорту України.

Серед головних досягнень Ісматова — дві нагороди чемпіонату світу серед юніорів, які стали вагомою частиною його спортивної кар'єри.

Після завершення активної спортивної кар'єри боксер присвятив себе захисту країни та долучився до лав Збройних сил України. Він поєднав спортивне минуле з військовою службою, ставши на оборону рідної держави.

У Федерації боксу України наголосили, що смерть спортсмена стала важкою втратою для всієї боксерської спільноти.

«Смерть Олександра стала важкою втратою для боксерської спільноти та всіх, хто знав його особисто. У пам'яті близьких і спортивного середовища він залишиться не лише талановитим боксером, а й захисником України», — додали у Федерації боксу.

Про смерть боксера повідомила Федерація боксу України у своєму Telegram-каналі.

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