Помер видатний львівський педіатр Ярема Возниця, який працював у Центрі дитячої медицини майже 30 років

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Пішов із життя Ярема Возниця — заслужений лікар України, відомий педіатр, науковець і новатор, який зробив значний внесок у розвиток львівської педіатрії. Він був одним із засновників Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру та майже 30 років присвятив роботі в цій лікарні.

Ярема Возниця належав до визначних постатей львівської педіатрії. Спочатку він працював лікарем-педіатром у «Охматдиті», а згодом став співзасновником Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, який нині є структурним підрозділом Центру дитячої медицини.

Возниця був засновником і першим завідувачем педіатричного відділення лікарні. У медичному закладі він працював із 1990 до 2019 року.

За роки роботи Ярема Возниця створив власну клінічну школу та виховав не одне покоління лікарів. Він упроваджував новаторські підходи до лікування та розвивав дослідження у сферах муковісцидозу, целіакії, клінічної імунології, вакцинації та нервової анорексії.

Медик також реалізував себе як науковець. Він був кандидатом медичних наук, автором і співавтором численних наукових публікацій. Його дослідження та професійні напрацювання стали важливою частиною досвіду багатьох лікарів.

У Центрі дитячої медицини наголосили, що за професійними досягненнями стояла людина, яку колеги пам’ятатимуть за гострий розум, широку ерудицію та тонке почуття гумору.

Ярема Возниця вмів підтримати, дати пораду та знайти потрібні слова навіть у найскладніших ситуаціях.

Команда Центру дитячої медицини висловила щирі співчуття рідним, близьким померлого та всій медичній спільноті.

Прощання з видатним лікарем відбудеться у Львові:

Парастас — 12 листопада о 19:00.

Чин похорону — 13 листопада об 11:00.

Церемонія відбудеться у каплиці Різдва Хрестителя Господнього Йоана за адресою: вулиця Пекарська, 52.

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