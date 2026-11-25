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На 79-му році життя пішла з життя Людмила Джулай, яка працювала у Прип’ятській медико-санітарній частині та в перші години після вибуху на Чорнобильській АЕС допомагала постраждалим без засобів захисту. Про її смерть повідомили Національний музей «Чорнобиль» і Державне агентство України з управління зоною відчуження.

У першу добу катастрофи вона 12 годин допомагала опроміненим працівникам станції та пожежникам без жодних засобів захисту. Через сильні радіаційні опіки на її пальцях згодом назавжди зник папілярний малюнок.

Людмила Джулай переїхала до Прип’яті у 1971 році, коли місто лише починало розбудовуватися – тоді їй було 24 роки. Свій шлях вона розпочала фельдшеркою невідкладної допомоги в місцевій амбулаторії, а після відкриття поліклініки стала першою цеховою медичною сестрою для персоналу ЧАЕС. Із 1975 року працювала в кабінеті психіатра-нарколога.

Про вибух на Чорнобильській АЕС Людмила дізналася близько шостої ранку 26 квітня 1986 року від знайомої. Жінка одразу вирушила до Прип’ятської медико-санітарної частини, де вже приймали перших постраждалих.

Тоді медики працювали без засобів індивідуального захисту та йодної профілактики. Протягом 12 годин Джулай надавала допомогу людям із гострим радіаційним опроміненням: вона власноруч роздягала працівників станції та пожежників, знімаючи та переносячи радіоактивний одяг голими руками. Згодом через глибокі радіаційні опіки шкіра на її пальцях настільки змінилася, що з неї неможливо було зняти відбитки.

«Після тієї ночі я прийшла додому напівмертва. Син мій учився в 10-му класі. Йому довелося відпоювати мене, приводити до тями», — згадувала Людмила Джулай.

Фельдшерка виходжувала шістьох пацієнтів із критичними дозами опромінення. Серед них були працівниці позавідомчої охорони ЧАЕС Клавдія Лузганова та Катерина Іваненко, які згодом померли у московській клінічній лікарні №6. Найболючішим спогадом для Людмили залишилося останнє прохання Катерини Іваненко – зателефонувати її літній матері та повідомити про біду. Зробити цього фельдшерка не змогла, адже міжміський телефонний зв’язок у Прип’яті вже вимкнули. У ДАЗВ зазначають, що жінка все життя картала себе за невиконане прохання.

У травні 1986 року Людмила Джулай відпрацювала вісім 12-годинних змін у медпункті адміністративно-побутового корпусу ЧАЕС. У ніч проти 23 травня, коли спалахнула масштабна пожежа в кабельних тунелях третього та четвертого енергоблоків, вона знову рятувала вогнеборців – попри те, що рівень радіації в зоні займання сягав 200 рентгенів на годину.

У музеї «Чорнобиль» наголошують, що досвід роботи в наркологічному та психіатричному кабінеті став неоціненним: фельдшерка допомагала стабілізувати пацієнтів, у яких на тлі опромінення розвивався так званий променевий психоз – стан тяжкого збудження та гіперактивності.

Людмила Джулай продовжувала працювати в Чорнобилі до 1995 року, доки під час одного з чергувань не знепритомніла. Після лікування в радіологічному центрі в Пущі-Водиці медику встановили групу інвалідності.

Вийшовши на пенсію, Людмила Джулай присвятила себе громадській діяльності: допомагала облаштовувати музей Чорнобиля в одній зі столичних шкіл, виступала перед молоддю та берегла пам’ять про колег-ліквідаторів.

Під час одного з візитів до Прип’яті вже після дезактивації міста їй вдалося зайти до власної квартири. Серед порожніх кімнат на підлозі лежала розкрита збірка оповідань Юрія Бездика «Прощаючись назавжди» – цю книгу вона забрала до Києва як реліквію. А в будівлі колишньої медсанчастини залишалися її туфельки, які жінка щоразу перевіряла, приїжджаючи до зони відчуження.

Востаннє Людмила Джулай побувала в рідній Прип’яті у 2024 році, а у 2025-му долучилася до документального проєкту «Чорнобиль — жіноча доля», приуроченого до 40-х роковин трагедії. У Державному агентстві з управління зоною відчуження згадують її як світлу, енергійну та щиру жінку, яка до останніх днів залишалася голосом пам’яті про подвиг чорнобильських медиків.

Джерела: Національний музей «Чорнобиль», Державне агентство України з управління зоною відчуження

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